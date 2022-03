Tots els que han impedit una estructura de seguretat comuna amb Rússia a Europa han de ser feliços avui. L’expansió d’una subordinada OTAN a l’Est i la instigació d’una Ucraïna en part rusofòfoba per fi ha petat. Podríem dir que malgrat la indiferència i passivitat que el dominen, el domesticat món en què vivim ha quedat atrapat en aquests darrers quatre mesos en la greu crisi desencadenada i nodrida per la prepotència dels Estats Units (EU) i per la seriosa amenaça de guerra nuclear d’aquesta greu crisi. L’objectiu concret dels EUA liderat per un Biden en caiguda de popularitat ha estat agredir econòmicament i provocar Rússia usant d’instrument un servil Govern d’Ucraïna que maneja al seu gust i provocar encara més una Rússia envoltada per tots els llocs amb bases de l’OTAN. Només imaginem si Rússia fes el mateix amb els EUA amb bases a Mèxic, Cuba, Veneçuela, quina seria la reacció de Biden?

Al problema sumem un govern rus liderat per un Putin que reescriu la història amb uns deliris pseudoimperials. I del que es parla menys és que des del 2014 hi ha una guerra civil en què el govern de Kíiv ataca amb armes i tancs les dues proclamades repúbliques autònomes del Donbass. Hi ha una realitat més insidiosa sota la superfície d’aquest joc clàssic sobre la moralitat, i és el paper dels EUA i l’OTAN en la preparació de l’escenari per a aquesta crisi. El president Biden ha qualificat la invasió russa de «no provocada», però això és molt lluny de la realitat.

Durant els quatre dies previs a la invasió, els observadors de l’alto el foc de l’Organització per a la Seguretat i la Cooperació a Europa (OSCE) van documentar un perillós augment de les violacions de l’alto el foc a l’est d’Ucraïna, amb 5.667 violacions i 4.093 explosions. És per això que també reclamo estar del costat dels que han patit a Donbass els bombardejos indiscriminats de l’exèrcit ucraïnès, dels que pateixen ara la força bruta dels tancs russos i dels que, uns quants, a Moscou i altres grans ciutats, han sortit al carrer amb determinació per deixar clar que els pobles tenen una altra manera de relacionar-se. Una manera que no passa per la guerra ni a Ucraïna ni a l’oblidat Iemen, Sàhara, Palestina, etc.

És un senyal encoratjador que els russos i els ucraïnesos estiguin mantenint converses a Bielorússia que poden conduir a un alto el foc. Cal fer tot el possible per posar fi a aquesta guerra abans que les diferents maquinàries bèl·liques matin més defensors i civils a Ucraïna a les fronteres de facto de les Repúbliques Populars de Donetsk (RPD) i Lugansk (RPL) i també perquè no acabi petant a tot Europa.

Els ciutadans sempre, i més en conflictes tan greus on la primera cosa que es perd és la veritat, hem d’exigir informació verificada i sota consens; coneixement rigorós d’antecedents, situació actual i perspectives; amb honestedat radical. Amb una argumentació racional, lògica i ponderada. S’ha d’exigir a les tertúlies i debats capacitat d’escolta i de resposta pertinent i respectuosa. Transparència econòmica del debat i allò debatut.

I la ciutadania, a més d’exigir aquests requisits, estudiar-ne la veritat. No repeteixis per comoditat els sil·logismes tramposos dels interessats de sempre i els seus mitjans de deformació massiva, ni el sensacionalisme de portada per acovardir incauts.

Els fets greus com aquests mereixen crítica fonamentada amb respecte a la intel·ligència. És per això que en aquestes hores el lema «No a la guerra» reclama contestar, amb rotunditat, la intervenció militar russa i fer el mateix amb la prepotència i l’agressivitat d’aquesta gens filantròpica organització que és l’OTAN.