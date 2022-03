Desgraciadament la guerra a Ucraïna segueix acaparant del tot la informació. Ja fa 10 dies que va començar i de moment res no ha millorat. La invasió russa continua, han crescut notablement les víctimes directes del conflicte i no hi ha senyals concrets que aquest disbarat inacceptable pugui acabar aviat. I com sempre, a més, milers i milers de persones han hagut de deixar-ho tot i fugir de casa seva sense saber si hi trobaran res, suposant que algun dia hi puguin retornar. La incertesa general i la por d’un futur encara més negre és l’únic bagatge que s’han pogut emportar realment els ucraïnesos que han tingut la sort –per dir-ho d’alguna manera– de sortir del seu país. Però patint alhora per la seva pròpia subsistència lluny de casa i per la dels seus familiars, amics i veïns que s’hi han quedat. Cap de les raons amb què Putin intenta de justificar el seu atac no té gens de valor davant del patiment que haurà provocat.

De fet, si algun element positiu cal destacar com a reacció contra aquesta acció injustificable, és el rebuig general i la gran solidaritat amb les víctimes que ha suscitat. Rússia no té pràcticament suports explícits. Ni tan sols la Xina, que se suposava que seria un aliat incondicional, no ha defensat l’ofensiva russa i no ha fet més que oferir-se com a mediador i expressar la seva «extraordinària preocupació pels danys que pateix la població civil». A la votació de l’Assemblea General de l’ONU d’aquest dimecres, la resolució contra l’agressió russa d’Ucraïna ha tingut el suport de 141 països i només 5 vots en contra. Arreu del món s’ha generalitzat el refús de la guerra i a l’interior mateix de Rússia, tot i la censura i les pressions, hi ha hagut mitjans de comunicació que han discrepat de la invasió i manifestacions públiques al carrer contra la guerra, que han comportat més de 5.000 detencions. A més, tot i la seva superioritat militar, Rússia no ha aconseguit fins ara doblegar la resistència ucraïnesa i les sancions econòmiques internacionals comencen a entrebancar l’economia russa. Per tant, Putin es troba amb més dificultats de les que imaginava en començar la invasió. Cal esperar que tot plegat serveixi perquè la pau retorni molt aviat a Ucraïna.

La guerra ha esclatat a Ucraïna com si el món no estigués ja prou desballestat i no hi haguessin altres qüestions urgents per solucionar, a Europa mateix i arreu. Parlar del canvi climàtic, per exemple, no és una moda ni una manera de fugir d’estudi, sinó constatar una realitat que cada dia es fa més visible i inquietant i que conflictes com els d’Ucraïna no fan més que agreujar. Al nostre país mateix és ben evident la falta de pluja. I és ben clar que es tracta d’un problema global que no se soluciona amb bones paraules ni amb solemnes declaracions d’intencions de cara al futur. Segons un informe molt recent d’un grup de científics de l’ONU, la meitat de la població del món ja viu ara amb gran escassetat d’aigua durant bona part de l’any. I com que la temperatura mitjana va pujant, pronostiquen l’augment de grans calorades, huracans, inundacions, sequeres extremes, pèrdua de collites i creixement del nivell de l’aigua del mar, que afectarà molt la costa mediterrània per la gran quantitat de població que s’hi concentra. Els senyals d’alerta fa temps que estan sonant. Però les actuacions reals i efectives són encara poc perceptibles. Un altre problema ben greu en un món que està perdent el nord.