Parla’m de la vida, perquè quan m’expliques històries del mar, de les onades, de la sorra que et crema les plantes dels peus, del viatge sense mapa, noto que el cor belluga i es remou inquiet sota aquesta pell que de vegades voldria canviar, com ho fan les serps, i mudar-me, i jugar a ser una altra persona, una altra cosa. És un pessigolleig lleu, una carícia que m’esborrona, m’eriça els pels dels braços i em deixa un instant en suspens, sense alè, com si conduís un cotxe i frenés de cop i tots els paquets del seient del darrere sortissin disparats per la inèrcia, em caiguessin al damunt i em fessin adonar que conduïa d’esma. Parla’m de la vida i somriu mentre ho fas. Explica’m detalls irrellevants d’un dilluns, d’un dimarts, d’un dimecres, de quan fas els llits i prepares el dinar pels teus fills, o quan vas a comprar el pa i t’atén la dependenta simpàtica. I taral·leja una cançó, la que vulguis, però no em miris, com si estiguessis sol i ningú et pogués sentir i no et fes vergonya cridar massa o desafinar o imaginar que ets dalt de l’escenari. Deixa’m escoltar-te i faré veure que cantes per a mi.

Parla’m de la vida, perquè quan conversem d’això que passa, d’això que fem, no tinc por i tot sembla correcte, i tot ocupa el seu lloc. I si parles d’alegries no parles de tristeses perquè no es pot parlar de tot alhora encara que es barregin els conceptes, i una cosa porti a l’altra, i el tema que esquives sempre hi és present, latent. Parla’m de la vida i para la ràdio, que ja sé que també són vida les històries que hi expliquen, però no són aquestes les que vull escoltar ara. Para la ràdio i mira’m als ulls, que és impossible que tot rutlli sempre, que som trapezistes sense xarxa que avancem pel fil a cegues i que no podem mirar avall, mai, perquè si baixem la vista caurem, i si ens precipitem al buit ja no podrem tornar a enfilar-nos tan amunt com ara. Mira cap al cel, cap a les muntanyes que retallen l’horitzó. La bellesa sempre és un bon destí que empaitar, creu-me.

Parla’m de la vida i fes-me memòria de les coses boniques que té. Digues-me allò que vull sentir, que en els fons els humans són dignes de viure en aquest planeta, que sempre hi ha qui plora mentre algú riu i que això no resta patiments a uns ni joia als altres. La teva pena va ser la meva fa un anys i si no ho ha estat, ho serà d’aquí un temps. Parla’m de la vida i recorda’m tot el que val la pena. I fes-me una promesa, si aquest cap de setmana plou, correrem sota la pluja pels carrers deserts, i trepitjarem bassals i saltarem de rajola en rajola i mirarem d’esbrinar si som allà on volíem ser.