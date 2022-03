Convençuda que les guerres sempre s’expliquen per raons econòmiques, he buscat als llibres i als mitjans informació per entendre que hi ha darrere d’aquesta terrible i vergonyosa guerra que ha posat en marxa Putin.

He recordat quan, a les classes de geografia de la facultat, apreníem geopolítica i el professor ens explicava el concepte a partir de l’exemple de la península de Crimea, el mar Negre, els grans rius russos i la seva sortida al mar, la importància de la climatologia, la ubicació de les grans ciutats, i també el que ara s’ha repetit tant, que Ucraïna era el graner de Rússia, de l’URSS, d’Europa. El treball que ens va encomanar va ser: i ara apliqueu tot això analitzant la Primera i la Segona Guerra Mundial. Quina feinada que vaig tenir per superar el repte, amb una nota més que discreta! He llegit que Kenneth Carroll, fundador i director general de l’empresa de càtering Carroll Food Services Ltd., avalua la riquesa d’aquest país d’aquesta manera –ho diu un empresari especialista en subministrar diàriament menjar ràpid a 8.000 persones: És el primer país d’Europa en superfície de conreu; ocupa el tercer lloc mundial en superfície de sòl negre –dit del sòls més fèrtils, amb un alt contingut de carboni orgànic que també són excepcionals perquè no necessiten adobs i per tant frenen l’escalfament global del planeta, un 25% del total mundial. Ucraïna és el primer exportador mundial de gira-sol i d’oli de gira-sol, i el segon en producció d’ordi, el tercer en producció de blat de moro, el cinquè en sègol... És un important productor d’ous de gallina i de formatges. Amb una població de 41 milions d’habitants, pot abastir d’aliments 600 milions de persones. I la llista no acaba aquí: també és una potencia en reserves combustibles (petroli, gas, carbó, torba, pissarra bituminosa, urani), minerals ferrosos (ferro, manganès, crom) i els metalls no ferrosos (alumini, coure, zinc, plom, níquel, titani), rars (beril·li, liti, tàntal, niobi, escandi) i encara més rars (itri i lantànid). Tenen diamants, pedres semiprecioses i precioses, aigües subterrànies termals i or. Tot això deu voler controlar Putin; tot això i molt més perquè ja ho fa a Bielorússia, i té tots els països de l’antiga URSS, especialment les repúbliques bàltiques, espantats; també n’estem els occidentals. (I la Xina?, què hi diu la Xina?). Com es pot aturar, primer la guerra, i després Putin? O primer Putin i després la guerra? Qui ho pot fer? I quin preu s’ha de pagar per aconseguir-ho? De la incertesa provocada per la covid-19 hem passat, de cop, al desconcert provocat per la guerra en un país d’Europa que no té res de local. Cap de les guerres que s’han desencadenat des de la fi de la Segona Guerra Mundial ho ha estat de local. Les conseqüències no són només per a Ucraïna i Rússia. Llegiu Continent Salvatge de Keith Lowe, que explica la situació d’Europa en els anys immediatament posteriors al final de la Segona Guerra Mundial.