Si Quevedo visqués avui, tindria més seguidors que Ibai Llanos. Coix i miop de naixement, es va ficar en tots els problemes possibles a cavall del seu talent literari, i estic segur que repartiria espasades digitals amb la mateixa facilitat amb què escrivia sàtira al segle XVII. Així ho demostra la seva famosa corranda «Poderoso caballero es don Dinero, que al cobarde hace guerrero, quebranta cualquier fuero y ablanda al juez más severo».

M’ha vingut a la memòria per una decisió del Parlament Europeu que va en contra de l’evidència científica que l’alcohol és sempre nociu per a la salut, tot i que es prengui en petites quantitats. No sembla que els importi gaire que existeixin 20 tipus de càncer i 200 malalties relacionades amb el consum d’alcohol; l’únic que al final s’ha inclòs en el pla europeu contra el càncer és una al·lusió als riscos que comporta la ingesta abusiva. Val més això que res. Però, com que a més està de moda fer pornografia amb les paraules, de la mateixa manera que prendre una canya en plena pandèmia es va associar a la llibertat, aquesta escandalosa abaixada de pantalons a l’Eurocambra ha estat saludada com un fre a la «criminalització del vi, el cava i la cervesa». Sort que Alberto Garzón no ha obert la boca... En realitat, l’únic que pretenia el BECA (Comitè Especial sobre la Lluita contra el Càncer) era incloure en l’etiquetatge de les begudes alcohòliques els riscos implícits. Més o menys com el que es fa amb el tabac –i mai no s’ha dit, per cert, que hagin disminuït les vendes–, tot i que fa anys en un estudi es va afirmar que era bo per a la bronquitis. Jo vaig ser fumador, soc bevedor de vi i entenc la inquietud dels que treballen en el sector, però no accepto que em tractin d’imbècil. La campanya de l’etiquetatge no proposava prohibir res, sinó retardar l’edat en l’inici del consum, fixada ara en els 13 anys, i conscienciar sobre els riscos del seu abús. Perquè no oblidem que l’alcohol és una droga; legal, però droga. Igual que el tabac. Tot i que això a don Dinero tant li fa. Quevedo la va encertar.