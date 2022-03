Són dies de pensar fluixet cap endins. De pensar que els qui caminen cap a les fronteres de l’exili buscant una fita que és només un punt d’arribada enlloc, fa una setmana, només una setmana, eren a casa com tu i com jo mirant la tele, fent l’esmorzar, posant rentadores, tornant de l’escola i anant a treballar. El meu no a la guerra és molt domèstic, és humà, és poruc, és trist, és desconcert. Desconfiant cap a tots els qui fan possible el desgavell, que sempre ve de dalt, i ple d’impotència absurda i absoluta. Faig l’exercici: Avui escric això, calent i a casa, m’imagino fugint d’aquí a una setmana deixant-ho tot, perdent-ho tot, anant cap a qui sap on em diuen que puc anar? No m’ho imagino. I els nens, com ho expliques això als nens, als teus fills? Trobo que això és la guerra. La que trinxa els que només vivim amb les nostres idees de cada dia, amb les nostres contradiccions domèstiques, amb els nostres gestos heroics d’un dia qualsevol, cosa que en aquell moment no ens sembla gens heroica com anar a comprar, fer el menjar o tenir una manta i un llit per abrigar-te. Quan fuges, no tens contradiccions. Bé, sí, les tens totes, però no crec que tinguis esma d’aplicar-te-les sinó saps on dormiràs. I els nens, i els joves? Aquesta guerra de tant a la vora ens posa el mirall de recordar-nos que només hem après a mirar-nos les guerres de ben a la vora quan els protagonistes no són com si fossin de Netflix sinó que són com tu i com jo. I amb prou feines, les altres, les guerres de més lluny, les veiem a passar i ens interpel·len però no com a cosa pròpia. Els que ara mateix fugen a Polònia vivien fa una setmana com nosaltres, i ara viuen erràticament, i mentre desitgem que sigui temporalment i ens ho mirem sense veure-ho i ens ho creiem sense creure-hi, i ens fem creus que això estigui passant i nosaltres ho estiguem deixant passar.

La guerra ens recorda que no és un verb en passat sinó en «ara», i resulta que ho havíem oblidat de tan lluny que ens havíem acostumat a tenir-la. I el dia que perden i deixen carretera enrere els ucraïnesos és el mateix dia a dia nostre en què no sabem on mirar. Per això ara mateix sé que un munt de gent d’aquí enfila amb el seu cotxe 4.000 quilòmetres enllà per anar a abraçar, recollir, rescatar, fer... L’únic gest que ens queda no és només mirar-los als ulls i entendre’ls, sinó no deixar-los sols i no tractar-los com a refugiats ni com a exiliats, que sí que ara ho són però no. No ho haurien de ser. Són com tu i com jo i haurien de continuar essent-ho. L’únic gest que ens queda és actuar.