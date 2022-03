Amb tanta banalitat com circula per les xarxes, es difon en format digital o s’imprimeix en paper i omple hores de programació televisiva i radiofònica, crida l’atenció que el sainet aquest del blanquejat del sepulcre monàrquic ocupi espais d‘anàlisi política pretesament seriosos. Si tot plegat s’ha reduït a un problema de prescripció de presumptes delictes de frau fiscal, corrupció, aprofitament del càrrec, amb l’atenuant d’inviolabilitat per via divina i de sang blava, informativament hauria estat més sucós aprofundir en l’afer de l’adulteri flagrant que cap fiscal no desmentirà mai. Quin altre tema podia continuar donant joc, si s’han descartat els supòsits que s’investigaven? No han volgut fer més safareig i s’ha donat veu als que perdonen o silencien la immoralitat emèrita. Els uns denuncien que tot plegat no ha estat més que una conxorxa socialcomunistaterroristaseparatista per desestabilitzar la mare pàtria, i reclamen responsabilitats a la Fiscal general per haver permès burxar en la vida d’un inviolable, sense haver-li respectat la presumpció d’innocència. Els altres callen per no emmerdar-se més, i no pas perquè no sàpiguen què dir. Ja veurem com justifiquen la tornada del pájaru (com identifica col·loquialment la tropa els alts comandaments) el dia que sigui rebut «en olor de multitudes» (que és com explicaven els diaris del Movimiento l’arribada de Franco a la plaça major del poble plena a vessar). Quan li facin el funeral d’estat (inevitablement arribarà el dia) ja podeu comptar com aniran les cròniques amb l’ús del llenguatge pervertit que han anat modelant des de fa anys...

I ja que parlem de la tergiversació de la realitat, no us recorda res el relat putinesc que vol justificar la massacre d’Ucraïna per salvaguardar la gran mare russa? Us venen al cap expressions, acusacions, persecucions judicials, agressions que justificaven (i encara ho fan) la repressió de l’anhel republicà català? Es fa difícil no pensar com podria haver anat si el moviment de l’1 d’Octubre hagués tirat endavant sense por de perdre el benestar que paralitza.

Borrell a banda, Europa ara aprofita l’agressió a un país amic, útil per als interessos geoestratègics, per radicalitzar el seu capteniment amb les «qüestions internes de cada país». El conflicte, la greu amenaça nuclear que branda el sàtrapa rus, s’aprofita per superar contradiccions sobre drets fonamentals, democràcia i estabilitat de la Unió. Sánchez s’abraona a defensar que cal anar units a totes i dubta si proposar com a crit de guerra l’«a por ellos» reial. Polònia es deixa la pell per acollir solidàriament refugiats, amb l’esperança que li seran perdonats els pecats de supèrbia judicial. I a Catalunya, a Catalunya...