L’objectiu de les Píndoles d’anglès és oferir una sèrie de comentaris relacionats amb curiositats de la llengua anglesa. Ens dirigim a tothom que estigui interessat en l’idioma de Shakespeare, sigui quin sigui el seu nivell de coneixement de l’idioma. Per començar, mirarem el cas singular del mot series.

En català diem Les sèries televisives es fan cada vegada més populars i La meva sèrie predilecta és The Good Doctor. Ara bé, cal tenir en compte que el mot anglès series és invariable, és a dir, singular i plural alhora, com els mots sheep (be) i fish (peix) –one sheep, two sheep, one fish, two fish, etc. Per tant, diem My favorite series is The Good Doctor. A més, el mot series es pronuncia en dues síl·labes, si fa no fa com la paraula catalana ciris; així, doncs, diríem: The TV series (pronunciat: [de ti vi ciris]) are getting more and more popular.

Ara ens acomiadarem (Now we’ll say goodbye) fins a la setmana vinent.