Al polític manresà Jordi Marsal, mort recentment, l’havia entrevistat en diverses ocasions.

El 2007, jo li demanava sobre el paper de la Xina al món i ell em va respondre que els problemes que generarà per a les democràcies europees apareixerien a més llarg termini que els que plantejaria Rússia. Alertava que estava trencant consensos bàsics com no fer servir com a arma les seves fonts d’energia, quan hi havia l’acord global de no fer-ho.

El 2016, quan se li demanava sobre el procés d’independència de Catalunya, la seva resposta va ser: «La independència, com la neutralitat, és una categoria que s’assoleix mitjançant el reconeixement internacional. Qui digui que la independència de Catalunya seria reconeguda internacionalment menteix descaradament. Tothom pot fer disbarats, però el que no es pot fer és pensar que vius sol al món».

Ell que va ser diputat al Congrés durant 25 anys, que va presidir la delegació espanyola a l’assemblea de l’OTAN i va ser a la cúpula del Centre Superior d’Estudis de la Defensa, s’emocionava quan deia que el primer mandat municipal a l’Ajuntament de Manresa, del 1979 al 1983, havia estat «una experiència irrepetible».

Explicava en les entrevistes publicades que «al qui entra ara en un ajuntament li és molt difícil entendre el que van ser els primers 4 anys d’ajuntaments democràtics en tots els sentits: polític, de gestió i de relació humana que hi va haver. La majoria teníem una experiència política de la clandestinitat, de debats ideològics i sobre models. En aquelles circumstàncies, tocar de peus a terra i veure que amb les idees no n’hi ha prou va ser un aprenentatge. Vam aprendre que si no tens els instruments per dur-les a terme, les bones idees perden valor».

I, per acabar, un consell (seu): «A vegades es diu allò de ‘no farem política’. I és un error. Un polític no ho pot dir mai, això. És com si un metge digués que no farà medicina. El polític ha de fer política, perquè és la seva funció. Però una cosa és fer política i una altra practicar la política purament partidista. Això provoca la percepció en el ciutadà que els polítics no es dediquen tant a resoldre els problemes existents com a barallar-se amb el contrari. Per fer servir un símil futbolístic, hi ha qui es dedica a jugar a pilota millor que l’adversari i, també, qui es dedica a donar coces al jugador contrari». I, un altre cop, tenia raó. En el món del ràpid-ràpid-tant-se-val era una veu que calia escoltar a poc a poc.