Permetin-me distreure un moment l’atenció dels tràgics esdeveniments d’Ucraïna, que ens commocionen tan profundament, per recordar que avui és 8 de març, el Dia Internacional de la Dona. Establert a principis del segle passat com a dia «de la dona treballadora», per reivindicar la igualtat en l’accés al treball i en les condicions laborals com a via per assolir la independència econòmica, i per tant alliberar-se de la dependència masculina, s’ha convertit en la data en què s’exigeix la desaparició de totes les formes de desigualtat. La salarial encara no s’ha aconseguit, tot i que els avenços a casa nostra no han estat menyspreables, i en la legislació s’han fet passes molt importants les darreres dècades, però cada millora projecta una nova llum sobre les ombres que persisteixen, i també sobre la reacció furiosa i sovint violenta d’un masclisme que sent agredit pel qüestionament dels arrelats privilegis i alhora, lamentablement, emparat per la mentalitat antiga d’una part dels qui ocupen els aparells de l’Estat. I si al nostre país la feina per fer és enorme, al conjunt del planeta és dolorosament immensa. Però tant cert com això és el fet que el feminisme s’ha convertit potser en el motor de canvi social més transformador dels darrers temps i ha aconseguit que la seva agenda sigui compartida no només per un gran nombre de dones sinó també d’homes; en definitiva, de titulars de la ciutadania. És just i necessari que sigui així, perquè si pensem que defensar el dret dels ucraïnesos a decidir democràticament el seu futur és defensar el dret de totes les persones i tots els pobles a fer el mateix, de la mateixa manera fer costat a la conquesta feminista del dret a la igualtat en tots els terrenys és fer costat a l’accés a aquest mateix dret per part de totes les persones i tots els col·lectius, sense distinció de pertinença a cap de les múltiples expressions de diversitat, en qualsevol terreny, que enriqueixen la Humanitat. La lluita per la justícia de la meitat és la lluita per la totalitat.