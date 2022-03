En el marc de la data del 8 de març, Dia internacional de les dones, des del Consell Comarcal del Bages proposem una campanya que gira al voltant de la importància que les dones es cuidin. Sota el lema «Cuidem-nos, és un dret» posem l’accent en la necessitat que les dones, que assumeixen el paper de cuidadores en la majoria de situacions familiars i laborals, tinguin cura d’elles mateixes i trobin moments per poder-ho fer en àmbits tan diversos com la salut, la relaxació, el benestar, la cultura, l’esport o l’oci.

Malauradament la societat actual ens continua empenyent a treballar per aconseguir una igualtat plena entre homes i dones i a reivindicar accions per fomentar la igualtat d’oportunitats i l’apoderament de les dones. Estem convençudes que quan tinguem una república social i igualitària haurem de vetllar per preservar la igualtat per protegir tots els avenços aconseguits durant una pila d’anys. Mentre no ho aconseguim, hem de ser conscients, perseverar i aportar el nostre granet de sorra cadascú de nosaltres des dels àmbits on tinguem possibilitats de fer-ho.

Hem de posar les persones al centre de tot. El feminisme va de persones, d’igualtat, de respecte de no discriminació i de drets socials per a tothom, siguem com siguem, vinguem d’on vinguem i ens sentim com ens sentim. L’Àrea de Serveis Socials Bàsics, Dones i Polítiques d’Igualtat del Consell Comarcal del Bages fa una feina transversal que va més enllà de la jornada del 8 de març. Els tallers a les escoles, el suport a les dones i les campanyes de prevenció de situacions abusives s’escampen com una taca d’oli i continuaran fins que aconseguim una igualtat plena.

Reivindiquem el feminisme com un espai on ens puguem trobar totes i tots, més enllà dels gèneres, perquè és l’eina que farà possible una societat igualitària, més justa i cohesionada.