Avui és 8 de març, Dia Internacional de les Dones. Una dia per reivindicar el feminisme i la lluita pels drets i la igualtat d’oportunitats. Un dia on la dona es posa al centre de les accions per reclamar la construcció d’una societat igualitària, democràtica i justa. Un dia per mirar enrere i veure el trajecte que ja s’ha recorregut, però també per prendre consciència del camí que encara queda per avançar. Un dia, però.

Enguany, l’Institut Català de la Dona centra les reivindicacions en com la pandèmia de la covid-19 ha posat en relleu les greus discriminacions que encara s’exerceixen sobre les dones. Amb la campanya Dones i homes, corresponsables! vol evidenciar que els estereotips encara són ben arrelats i les tasques domèstiques, de cura de les persones dependents i de les obligacions escolars dels fills i filles han recaigut majoritàriament sobre les dones durant la pandèmia. I això que la nostra presència en les ocupacions de primera línia ha estat majoritària. És només un exemple. La creació d’una conselleria d’Igualtat i Feminismes a la Generalitat i de regidories als ajuntaments en la mateixa línia evidencien l’aposta creixent per les polítiques d’igualtat. Més enllà de declaracions d’intencions, han de contribuir a trencar aquests estereotips i a la transformació real d’una societat on l’ombra del patriarcat és molt allargada i encara hi ha molts murs per trencar per combatre actituds masclistes i de discriminació contra les dones. La Diputació de Barcelona, que enguany destina 2,9 milions d’euros en l’àmbit de les polítiques d’igualtat, el 53% més que l’any passat, ha promogut a molts municipis tallers de recuperació de la memòria històrica de les dones, d’empoderament i de coeducació familiar en el marc del Dia Internacional de les Dones. Tot i el treball constant d’associacions i administracions, no és fins aquesta setmana que la reivindicació del paper de la dona passa al primer terme de l’esfera pública i centra les activitats que s’organitzen, també als centres educatius. És l’esperit reivindicatiu d’una dia que hauria d’interpel·lar a tothom i s’hauria d’estendre als 365 dies de l’any . És a les nostres mans (nenes, noies i dones) reivindicar-nos i empoderar-nos, però també a les vostres (nens, nois i homes) acabar amb les desigualtats, les violències de gènere o la bretxa salarial. Que l’esperit i el compromís del 8 de març hi sigui avui i cada dia fins que no calgui dedicar-nos una jornada per reivindicar res, sinó per celebrar-ho tot.