SLAPP és el simpàtic acrònim en anglès de «litigi estratègic contra la participació pública» i descriu els casos en què persones o entitats crítiques amb determinats projectes, empreses o institucions reben contundents denúncies penals que els obliguen a centrar els esforços en la defensa jurídica i la recerca de solidaritat. De cop, el focus ja no és el problema que es pretenia assenyalar, la causa social o política de fons, sinó l’acusació i la petició de penes. Com que generalment es tracta de denúncies sense base real però tècnicament ben bastides i argumentades (solen tenir molts folis), les víctimes, que normalment no compten amb els potents gabinets jurídics dels seus adversaris, pateixen per fer-hi front. A més, com que els processos judicials són moooolt lents, els afectats poden quedar una bona temporada empantanegats o fora de combat. Al final potser ni tan sols hi ha judici o, si n’hi ha, la sentència és absolutòria, però el mal, econòmic, energètic i reputacional, ja estarà fet.

I és que normalment el litigi va acompanyat de brossa mediàtica i assetjament a les xarxes (especialment agressiu quan les víctimes són dones) que no són fàcils de gestionar. Per això més d’una vegada els afectats acaben abandonant el compromís social o moderant el to i la intensitat de les seves crítiques. És el famós chilling effect.

Els SLAPP més habituals són aquells on la víctima és un activista i el denunciant una empresa que actua directament o a través d’una entitat pantalla. Aquest va ser el cas, per exemple, dels membres del Sindicat de Llogateres a qui demanaven 9 anys de presó i que –tres anys més tard!– van sortir absolts. Però n’hi ha d’altres menes.

Com les denúncies provinents d’entitats vinculades a l’extrema dreta o a sindicats policials contra persones que expressen una determinada opinió a través de les xarxes socials. Per exemple, els tuitaires citats a declarar per haver expressat de forma sarcàstica la seva disconformitat amb la imposició del castellà a les escoles catalanes. Per norma, aquests casos acaben arxivats, però els mesos o anys d’angoixa personal i familiar no s’esborren fàcilment.

Una altra mena d’assetjament jurídic interessat són les denúncies i reclamacions que reben dotzenes de municipis que pretenen legítimament canviar la concessió de determinats serveis públics. La majoria són ajuntaments petits, amb dificultats per fer front a determinats processos judicials i burocràtics, però també Barcelona ha rebut aquesta mena d’atacs amb la intenció evident de desacreditar l’equip de govern i condicionar-ne decisions.

Per últim, i conceptualment molt més greu, hi ha les situacions en què és la mateixa fiscalia qui acusa amb l’objectiu d’espantar i alterar la vida quotidiana a persones que han exercit el dret a la protesta. Penso evidentment en els denunciats pel tall a la Jonquera l’octubre del 2019, obligats a desplaçar-se a Figueres per declarar per un cas que no té –o no hauria de tenir– cap recorregut penal.