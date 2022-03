ra s’entén per què els americans ho tenien tan clar: per preparar una invasió total d’Ucraïna cal que dotzenes d’alts càrrecs militars hi treballin durant mesos o anys, i no devia caldre un espionatge gaire profund ni gaire sofisticat per detectar un pla tan enorme. En aquest punt convé preguntar-se si Estats Units i la UE no podien fer alguna cosa més que pregonar-ho al darrer moment. Putin només entén el llenguatge de la força. ¿Es podria haver desplegat una gran força defensiva a Ucraïna abans de l’atac rus? En aquests moments, enviar avions de l’OTAN a abatre bombarders russos ens condemnaria a una escalada inassumible, però desplegar-ne una gran flota en aeroports ucraïnesos abans de l’entrada dels tancs, amb uns quants míssils de propina, segurament hauria dissuadit Putin. Hi hauria hagut el risc que, igualment, Putin llancés la invasió i es desfermés l’armaggeddon, però... de debò? Segurament s’hauria limitat a protestar furiosament per una ingerència antirussa.

La guerra es podia evitar acumulant diplomàcia bona i pragmàtica a partir del 1993. Fracassat això, potser es podia haver desplegat una força aclaparadora sobre el terreny a partir del 2021. No van fer ni una cosa ni l’altra. Putin, en canvi, va anar fent.