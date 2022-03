Ara que els tertulians i opinadors varis ens diuen que la guerra a Ucraïna s’hagués pogut evitar; ara que l’esquerra pura critica que s’enviïn armes a Ucraïna -posant en perill fins i tot el govern de coalició de l’estat espanyol- i reclamen que s’aposti fort per la via diplomàtica com si no s’hagués fet ja; ara que els economistes, els especialistes en geopolítica i experts en relacions internacionals en general ens expliquen què està passant, jo em demano: i mentrestant, què?.

El mentrestant és l’ara, i l’ara és que hi ha hagut una invasió que ha generalitzat una guerra, i que no hi ha cap ni una perspectiva que s’aturin bombardejos. És a dir, patiment. Una cosa és el que ens poden explicar els entesos, i una altra el front de guerra, que no ha de ser res més que una gran merda. Després d’una pandèmia que encara no s’ha acabat del tot però que sembla que li tenim el peu al coll n’ha vinguda una altra en forma de míssils, trets, tancs, refugiats, morts i dolor.

Les informacions que ens arriben semblen més aviat desinformacions. Escapçades unes, esbiaixades les altres, mitges veritats, mentides de l’alçada d’un campanar -les fake news que en diuen ara- o suposicions impossibles de contrastar perquè, per exemple, les respostes només la té Putin. Volia una invasió llampec i li ha sortit malament?. Vol, en canvi, allargar el patiment?. Generar una nova crisi de refugiats? Tallarà el subministrament de petroli i gas a Europa central malgrat que això li suposi quedar-se sense efectiu a la caixa? S’aturarà quan tingui sota el seu domini l’accés al mar? Què hi ha d’emocional en el conflicte i què d’estratègia pura i dura?. No ho sé. No tinc resposta per cap de les preguntes. Però, i mentrestant, què?.

L’excés d’informació, sumat a unes xarxes socials a les quals ens hi aboquem amb massa fe, són un còctel explosiu. Si a això s’hi afegeix una bona dosi d’hipocresia -un dels trets característiques de l’espècie humana- tenim la combinació perfecte per criticar el veí per allò que nosaltres vam fer abans sense remordiments. Com envair un país. Iraq, posem per cas, que ha tingut unes conseqüències desastroses.

El que deia. Ningú no sap què passarà, però la guerra a Ucraïna genera inquietud. Ahir al Passeig de Manresa en parlaven una colla d’avis que la feien petar. Al bar on acostumo a anar a fer el tallat, la mestressa sempre em demana si hi ha alguna novetat i que com crec que acabarà tot. De moment va malament, li dic.