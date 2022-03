El 8-M va tornar a convocar manifestacions importants a la majoria de ciutats, també a Manresa, i va tornar a llançar un missatge feminista que, a hores d’ara, ja forma part del discurs polític general i normal en qualsevol àmbit on avancin els valors i les idees pròpies del segle XXI. Idees que només fa una dècada eren considerades trencadores i causaven gran estranyesa entre la població no sensibilitzada formen part avui del consens general. La dreta conservadora i –no cal dir– la ultradreta van agafant una posició excèntrica respecte de la majoria social a causa, en bona part, de la seva resistència a acceptar els valors generals del feminisme i de la diversitat LGTBI. Paradoxalment, el feminisme viu aquest moment de progrés fortament dividit, una anomalia que les responsables d’una i altra banda del moviment haurien d’esforçar-se per resoldre. Perquè encara que els valors feministes avancen en la societat, i han promogut un canvi de mentalitat inimaginable fa ben poc, el canvi real avança molt menys. El canvi real en la vida laboral i social de les dones va molt més endarrerit, i el feminisme hauria de lluitar en les millors condicions per aconseguir-lo.