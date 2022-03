E nguany en Carles Cortina ens ha tornat a sorprendre amb dues noves publicacions patumaires. En Cortina i Riu ha publicat molt sobre la Patum, aquí incloc només alguns dels seus títols: La Patum i els administradors 1992-2007: instruccions protocol·làries, de cerimonial i d’etiqueta per als srs. administradors de les festes de l’antiga octava del Corpus; El Cerimonial de la Patum : de la procesión del Corpus Christi a la Plaça Cremada; La Patum, el protocol del foc o el Protocolo eclesiástico, civil y popular del Corpus Christi y Patum.

El 2 de desembre del 2021, amb motiu de la seva entrada a la Reial Acadèmia Europea de Doctors, va pronunciar com a discurs d’incorporació «La Patum, auto sacramental de liturgia, ritmo, música y fuego». Aquests text, evidentment, està recollit en un llibre per poder gaudir permanentment de les seves noves aportacions patumaires. Berga, encara no té, una casa de Patum com Déu mana, ni un centre on hi hagi tota la bibliografia i documentació de Patum, també caldria –i ja es fa molt tard– que existís a la ciutat de la Patum un bon arxiu i biblioteca catalana patumaire de tot el que hi ha o es publica sobre les festes tradicional i populars dels Països Catalans de Fraga a Maó, i de Salses a Guardamar, sense oblidar mai a la ciutat catalanoparlant de Sardenya, l’Alguer. Aquest llibre de Carles Cortina, fa diverses i novedoses aportacions a l’estudi del Corpus Christi de Berga, hi ha una bibliografia espectacular de tot el que envolta l’emblemàtica festa berguedana, llàstima que el llibre no sigui fet en una edició venal, ja que seria una eina molt útil per conèixer, estudiar i de referencia obligada.

També acaba d’editar el segon volum de Miscel·lània de balls de gegants d’evocació patumaire. La primera edició Miscel·lània de balls de gegants d’evocació patumaire de Carles Cortina i Riu amb arranjaments de Sergi Cuenca i pròleg d’Albert Guinovart és de l’any 2017. A mi, com a quasi tots els berguedans, se’ns ha fet molt llarg viure dos anys sense la festa de Corpus a Berga; sort que hi ha publicacions, com aquests dos llibres del doctor Carles Cortina i Riu, per combatre l’enyorament i la manca de la Patum anual.