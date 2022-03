Cieszyn és una petita ciutat a l’est de Silèsia que està dividida entre Polònia i Txèquia des del 1919. El primer que van fer els polonesos el 1938, quan Hitler va sotmetre Txecoslovàquia, no va ser solidaritzar-se amb els txecs, sinó envair l’altra meitat de Cieszyn. Expliquen que el capità txec que els va lliurar la ciutat va avisar els polonesos: passeu, passeu, que els següents sou vosaltres. I sí, un any després, Cieszyn era alemanya. Mirant cap al sud-est en un dia clar es veuen unes muntanyes al fons. «Què és allò?», vaig preguntar al meu acompanyant. «Els Càrpats», em va dir. «Els Càrpats?!!», vaig respondre amb cara d’haver vist un ovni. No vaig perdre el temps intentant explicar-li a aquell home que, al meu país, sempre hi ha una muntanya que tapa la següent, i que veure Montserrat des de Manresa ens sembla una cosa extraordinària. Efectivament, Mitteleuropa no és com Catalunya. Al nord dels Alps i dels Càrpats, la major part d’Europa és plana. Des de Cieszyn podries tirar una línia recta fins a Moscou i pràcticament no trobaries obstacles. Res no aturaria un tanc. No veus els Urals perquè són massa lluny. Els russos tenen una paranoia amb les fronteres, però la veritat és que viuen en una geografia no apta per a paranoics. En un lloc així, els putins haurien d’estar prohibits per llei.