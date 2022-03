La guerra a Ucraïna i tota la magnitud del drama que envolta aquest conflicte bèl·lic ens ha fet adonar, de cop, que la provinent d’aquest país és una comunitat que tenim molt present en el nostre entorn, ja abans de l’arribada de refugiats. De fet, el seu arrelament ha facilitat que immediatament s’hagin activat i organitzat, i que hagin estat capaços d’establir ràpids corrents de suport i solidaritat més enllà de la pròpia comunitat. Potser ens havíem creuat en algun moment amb algú d’ells pels carrers del nostres pobles o ciutats; fins i tot el podem haver saludat ocasionalment o, encara, haver-hi intercanviat algunes paraules. Però segurament no ens havíem ni tan sols qüestionat d’on provenia, des de quan conviu amb nosaltres o, encara menys, que el o la va dur en el seu moment a projectar la seva vida aquí. Segurament no és bo que no ens haguem fet totes aquestes preguntes, però també és un senyal de normalitat, que sempre es pot entendre com un bon senyal. Només d’ucraïnesos i ucraïneses -abans de l’acollida que caldrà dispensar-los per la guerra que els ha empès sobtadament a convertir-se en refugiats-, a les comarques de casa nostra ja formen una comunitat de més d’un miler de persones, més de la meitat dels quals són al Bages. I no són, ni de lluny, el col·lectiu provinent d’un altre país que hi té més presència. Segons les últimes xifres oficials, d’1 de gener del 2021, actualment conviuen al Bages un total 127 nacionalitats diferents. Són 23.276 persones (el 13% del total de la població) les que han vingut a buscar-se un futur deixant enrere 126 països d’origen de tots els continents. Al tombant de segle, en aquesta mateixa comarca hi havia 3.069 persones arribades d’arreu del món, en aquell moment d’un total de 83 nacionalitats. En tot just dues dècades, al Bages la població estrangera s’ha multiplicat gairebé per vuit, i hi tenim representats un 53% més de països. Permeteu-me l’ús de terminologia ensucrada: les xifres demostren que hem configurat un autèntic mosaic de colors (poseu les banderes de totes les nacionalitats presents i ho veure-ho), un riquíssim ventall social i cultural. No soc bonista, no me’n considero. Aquesta important onada migratòria que hem tingut en el darrer quart de segle ha estat plena de dificultats i en seguirà generant. No en va, tots els qui arriben ho fan deixant un bagatge propi enrere, i majoritàriament buscant un futur que allà no tenien i del que aquí tampoc no en tenen plenes garanties. Hi ha moltes situacions de desarrelaments, amb tot el que això comporta, i la diversitat social genera riquesa cultural allà on se sap canalitzar, però també xocs, allà on s’hi excusen els mals. Però penso que ens hem d’elogiar d’haver situat, majoritàriament, aquest mosaic en el marc de la quotidianitat. Segur que a molts de vostès els haurà sorprès saber que al nostre entorn hi tenim aquesta (numèrica) diversitat. Signe de normalitat.