Els veïns de la plaça de la Reforma de Manresa s’afegeixen a la llista dels d’altres punts del Barri Antic de Manresa que han demanat ajuda davant el deteriorament del clima al carrer per la presència d’un grup de bevedors que s’hi instal·len per consumir alcohol. Creen un ambient intimidador, embruten la zona i fan soroll. És el mateix de què es van queixar amargament els veïns de la plaça Gispert i de la plaça Llissach i després els de l’Alfons XII, ara passeig de la República. La presència d’un supermercat Consum que ven alcohol econòmic ajuda a mantenir-los per la zona. En un sector del Barri Antic que encara conserva una centralitat important, i que, per aquesta raó, és la millor àncora des d’on revitalitzar el barri, la presència d’elements que allunyen els vianants és un negoci pèssim per a la ciutat. Si se situen a la Reforma, a més, són un pèssim comitè de benvinguda per als qui arriben en tren. El problema és sabut: l’acció policial no ho soluciona, i la política social no se’n surt. Però que sigui sabut no significa que calgui resignar-s’hi. L’Ajuntament hi és per resoldre problemes, no per anar veient com passen d’una banda dolenta a una de pitjor.