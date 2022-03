En aquesta Espanya és evident que la justícia no és igual per a tothom. Els ciutadans/es tenen la percepció que la justícia s’aplica segons l’estatus de la persona. Tot i que les trifulgues del rei emèrit s’han acreditat amb documents divulgats pels mitjans de comunicació, ara la fiscalia ha resolt exonerar-lo.

La Fiscalia del Tribunal Suprem ha decidit arxivar les tres diligències d’investigació a Juan Carlos I : el presumpte cobrament de comissions per la concessió de l’AVE a la Meca, el presumpte ús indegut de les targetes de crèdit opaques (Royal Black), i el presumpte diner amagat al paradís fiscal de l’illa de Jersey. Compte amb la reialesa , sempre «presumpte». Els motius al·legats per la Fiscalia són: prescripció del delicte, la inviolabilitat com a Cap d’Estat, i les regularitzacions fiscals efectuades.

Una pregunta ingènua: si els comptes del rei emèrit eren tan clars i nets per què va fer la regularització a l’Agència Tributària? I una resposta possible: potser els seus negocis eren poc correctes quan es va veure obligat a efectuar dues regularitzacions fiscals sobre les seves finances per un import de 5 milions d’euros. Altres, per molt menys, han visitat la garjola.

La notícia de la fiscalia s’ha fet pública coincidint amb la sanguinària invasió russa a Ucraïna. Quan convé s’espera algun succés important per desviar l’atenció de la gent i així aconseguir que la notícia passi més desapercebuda.

Aquesta resolució ha indignat a molts ciutadans/es els quals manifesten el seu enuig a través de les xarxes socials. És clar que amb algunes excepcions provinents de la rància dreta política. Nuevas Generaciones, l’organització política dels joves del Partit Popular, han difós un «tuit» amb una foto del rei emèrit i la frase: «En fila de uno para pedir perdón». Uf! Quina ceguesa... El que havien d’escriure era : «De uno en uno ha de pedir perdón el monarca a sus conciudadanos». El flamant candidat a presidir el Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo també s’ha volgut afegir a la rua de l’afalac reial i ha declarat que l’arxiu de les investigacions a Sa Majestat és una bona notícia ja que l’emèrit ha patit molt per aquest afer. Pobret... I en Feijóo ho ha reblat afirmant que l’Estat de Dret ha funcionat bé. Curiosament quan la justícia persegueix al PP aleshores l’Estat de Dret funciona malament.

Per cert, l’informe «Democracy Index 2021» publicat recentment per la revista britànica The Economist considera que Espanya té una democràcia defectuosa. Una de les deficiències precisament fa referència a la falta d’independència judicial.

Ara que ja s’ha blanquejat al rei emèrit i ja està net de culpa cal anar preparant la catifa per quan retorni del seu plaent desterrament de conveniència. Ha arribat l’hora dels servilismes. De nou tornarem a escoltar les heroïcitats del emèrit durant la transició, el 23-F, i tot el que se’n despenja. Així, doncs, atents. La rua carnavalesca encapçalada per la comparsa dels llepaires està a punt d’iniciar-se.