El 26 de febrer, a causa d’una insuficiència respiratòria, va morir qui era president de l’Associació Amics de la UNESCO de Manresa, Josep Maria Vila i Vila. El va trobar la seva companya, Dajalin Pérez, popularment Lin, que és autora de les novel·les Última historia de Nuoje i La abuela María y el único soltero. Segons es va explicar en la cerimònia laica, es van conèixer a través de les xarxes socials, per l’interès mutu en la literatura. Al cap d’un any, Vila viatja, a l’estiu del 2002, a Cuba, per conèixer-la. Es casen per poders i fan una cerimònia a l’illa. Quan obtenen la reagrupació familiar, a la tardor del 2005, van fer un altre acte de casament civil al Cafè de Camps. Després d’haver-li fet l’autòpsia a l’Institut Forense de l’Hospitalet, la cerimònia laica va tenir lloc l’1 de març a la sala Montserrat del tanatori Fontanova-Àltima, amb un recordatori especial de la colla dels Manolos, que es coneixien des de l’època d’estudiants d’història. Posteriorment, va ser incinerat. Nascut a Camps el 1958, va treballar a la fàbrica tèxtil de Fonollosa fins que es va llicenciar en Història. Establert a Manresa, va fer de professor a l’Escola Diocesana de Navàs, a alumnes de Formació Professional, ESO i Batxillerat, especialment classes d’història i de català. Com activista social i alliberat sindical, durant 9 anys va deixar de donar classes i va treballar per la Unió Sindical Obrera de Catalunya (USOC), que té la seu al número 91 del passeig Pere III, a l’altra banda d’on ell vivia. El curs 2020-2021 va retornar a la seva tasca lectiva a l’E.D., de Navàs fins que es va donar de baixa per covid-19. Els dos darrers anys estava deprimit i poc comunicatiu.

Vila ha presidit l’Associació UNESCO a Manresa des del 2002, quan va substituir un dels sis fundadors de l’entitat, el president Albert Martí, que va passar a secretari general de la Federació UNESCO a Catalunya, en l’etapa de Fèlix Martí. Entre les tasques històriques de la UNESCO manresana hi ha l’agermanament amb la ciutat senegalesa de Bambylor, amb la participació de 150 joves en tres camps de treball consecutius; xerrades sobre l’Estat del Món, la celebració de cloenda a Catalunya de l’Any Internacional per la Tolerància, el novembre de 1995, al Museu de la Tècnica, o les trobades de joves de països en conflicte, realitzades a la Cova. És una de les entitats fundadores del Consell de Solidaritat de Manresa el 1995 i impulsora de la fira d’ONG. L’etapa de Josep M. Vila es va significar pel seu treball per difondre la solidaritat i la cooperació internacional, així com per la implicació en projectes de tolerància, pau i coneixement d’altres cultures. El 2003, el Consell Municipal de Solidaritat va aconseguir visualitzar l’aposta del municipi per la Cultura de la Pau i els Drets Humans. És un organisme més de la Casa Flors Cirera, una espècie d’hotel d’entitats solidàries, on Blanca Virós de 2003 a 2007 n’era documentalista. Catalunya, amb 21, és el territori del món que té més associacions UNESCO i Vila hi va fer moltes amistats. Va col·laborar com a president de la UNESCO local amb el Centre d’Estudis del Bages en l’organització de cicles de conferències a la Caixa de Pensions. Políticament estava vinculat a ERC. Polemista, a vegades era una mica exagerat en les seves opinions. Vam connectar prou bé. Descansa en pau.