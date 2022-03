Anem-nos fent a la idea que gràcies a l’expansionisme del Kremlin avui som més pobres que ahir però potser menys que demà. Si la pandèmia ja ens havia desmanegat l’economia, ara que remuntàvem ens cau a sobre una altra clatellada, amb efectes que persistiran quan ja ens haguem cansat de pronunciar-nos contra la guerra, contra Putin o contra tots dos.

Aquest conflicte empobreix en primer lloc als ucraïnesos, que veuen com les bombes destrueixen infraestructures i edificis mentre l’esforç bèl·lic reemplaça l’esforç productiu. En segon lloc, a Rússia, tant per la factura creixent de l’acció militar com pels efectes de les sancions internacionals. Però en el tercer lloc, als europeus occidentals, perquè al segle XXI, amb un alt grau d’interconnexió econòmica, l’onada expansiva de qualsevol sisme arriba més lluny, més intensa i més de pressa que mai. Per posar un exemple: Ucraïna subministra el 35% dels cereals que importa la Unió Europea, mentre prop de la meitat del gas que crema procedeix de Rússia. La guerra civil del 1936-39 va fer caure un 30% el PIB espanyol per càpita però no va crear grans problemes a la resta d’Europa; en canvi, el conflicte a Ucraïna ja té efectes intensos a tot el continent i en tindrà més si no s’acaba aviat.

Les borses expressen els temors dels diners, que són porucs de mena i no volen soroll. Les turbulències dels indicadors borsaris anuncien la previsió de temps difícils, qui sap si amb inflació i recessió al mateix temps: tot serà més car i tindrem menys diners per anar a comprar. La incertesa és la única certesa sobre el futur immediat, i rés més cert que la boira ens paralitza. En aquest context no ens estranyem si creix el nombre i la intensitat de les veus que aconsellen fer concessions a Putin per accelerar el final de l’embolic, sacrificant la lluita i la raó dels ucraïnesos. És massa aviat i estem massa indignats, però si la crisi s’empantanega caldrà estar atent a com evoluciona el batec de l’opinió pública.