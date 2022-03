La URSS no va caure per una revolta popular de classes mitjanes empobrides, ni per un alçament de les elits oberturistes de Moscou, ni per una mobilització de nacionalistes ucraïnesos, sinó per una signatura de tres vells comunistes soviètics que es van tornar independentistes encara més ràpidament que els votants de Convergència. El març del 1991 el 70% dels ucraïnesos van votar a favor de la unitat de la URSS. A l’agost, Leonid Kravtxuk, un apparatchtik ucraïnès de tota la vida, es va declarar independentista, va abandonar el partit i, al desembre, va ser elegit president de la nova república independent. Aquell mateix mes, el 92% dels ucraïnesos va votar en favor de la independència en un referèndum. Aquell moment d’unitat va ser efímer. Molt aviat van aparèixer profundes esquerdes entre europeistes i russòfils, entre ucraïnòfons i russòfons, i entre antirussos i prorussos, discrepàncies atiades des d’Occident i des de Rússia que van crear enormes dificultats a la consolidació del país. Paradoxalment, el gran atiador de la divisió ha aconseguit ara una cohesió mai vista. La gran majoria d’ucraïnesos s’han posat d’acord en una cosa: el que segur que volen ser és ucraïnesos. Putin ha consagrat com ningú la independència que tant odia.