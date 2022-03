La proposta d’abaixar un grau el termòstat de els calefaccions domèstiques no és una idea de l’impagable Josep Borrell sinó una proposta de l’Agència Internacional de l’Energia, inclosa dins un decàleg de mesures per reduir les importacions de gas de Rússia, un objectiu que a gairebé tothom li ha semblat perfecte. Però ja se sap que en política és més important caure bé que tenir raó, i Borrell cau malament, entre d’altres, a l’independentisme català i a la dreta espanyola, de manera que li han plogut crítiques i ridiculitzacions a Barcelona i a Madrid. Pot estar tranquil el de la Pobla de Segur i també el comissari d’Energia, que és qui hauria d’explicar aquestes coses: la reducció del consum serà un fet, però no per convenciment polític sinó per obligació econòmica. Dimecres al vespre el kwh de la tarifa regulada es pagava a 83 cèntims, i a aquest preu un radiador de dos mil watts funcionant quatre hores diàries incrementaria la factura mensual en dos-cents euros. El mateix dia vaig passar per la benzinera low cost i em van cobrar el litre de dièsel a 1,70 euros. Pagar per mig dipòsit quasi el mateix que fa uns mesos per omplir-lo em va fer renunciar a la velocitat, però de l’impacte de l’escalada elèctrica no en serem plenament conscients fins l’abril, quan arribi la factura del març. Llavors s’esdevindran el plor i el cruixir de dents. El govern espanyol reclama a la Unió Europea mesures urgents per abaratir l’energia, i no descarta adoptar-les pel seu compte en el cas que no l’escoltin, però si de veritat volen escanyar l’economia russa prescindint del seu gas i el seu petroli, la manera més efectiva és mantenir els preus pels núvols: ja veuran com deixem de gastar. Quan hagin tancat un munt d’empreses perquè no poden aguantar els costos disparats, encara estalviarem més. I quan abaixin salaris i pensions, retallin subsidis d’atur i eliminin ajudes socials perquè tot va pel pedregar, llavors anirem al bosc a fer llenya, o assaltarem els palaus de govern per cremar els mobles.