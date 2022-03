L’actual església del Carme de Manresa substitueix el temple gòtic demolit el 1936 juntament amb el de Sant Pere Màrtir i el de Sant Miquel. A diferència d’aquests, el del Carme va ser reconstruït durant el franquisme amb un projecte que plantejava un temple neogòtic modest que no es va arribar a completar. Seguint una filosofia molt practicada a la Manresa durant molt temps, segons la qual la lletjor de les coses no importa, es van deixar els vitralls per posar i es va deixar la façana a mig fer, de forma que el seu principal accés és estèticament deixat i lamentable, molt coherent, això sí, amb l’aspecte del seu entorn immediat. I només faltava l’annex prefabricat afegit a l’absis, just a sobre d’un tram de muralla medieval, per rematar l’obra. El mossèn de la Seu i del Carme, Jean Hakolimana, ha promogut una neteja de l’interior molt plausible i encomiable. Caldria, ara, ocupar-se de l’exterior, que fins i tot el Pla del Patrimoni de la ciutat afirma que necessita una intervenció. Hakolimana ha demostrat que és capaç de fer feina. Al Carme hi té un desafiament de primer ordre que hauria d’abordar amb el bisbat, que n’és el propietari i principal responsable del nyap.