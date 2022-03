A Castella i Lleó, per segona vegada, el PP avança les eleccions i, per segona vegada, depèn de Vox per governar. Un cop més es constata que Vox ha vingut per quedar-se, i substitueix el paper que feia Cs. Sens dubte, el fenomen de Cs serà estudiat a les universitats d’arreu per ensenyar el que no s’ha de fer en política. La consolidació de Vox ha encès totes les alarmes a la dreta històrica, i el PP, en un tres i no res, s’ha ressituat en aquest nou escenari. Ha canviat el líder a la velocitat del llamp, canviarà tota la seva direcció i de ben segur que aviat ho farà amb el discurs. El nou cap sempre ha practicat l’estil camaleònic, sap dir una cosa i la contrària, fet que li ha servit per treure quatre majories absolutes a Galícia. Que ningú cregui que no farà oposició, al contrari, serà duríssima, bones formes però amb un contingut molt agressiu, i compte, aquest senyor fa anys que ja practicava les fake news, i va ser capaç de crear una realitat fictícia que el va portar a presidir la Xunta.

Mentre la dreta té clares les seves opcions, a l’esquerra es confirma una certa desorientació. Els socialistes van patir una baixada de cinc punts que no pot ser considerada definitiva perquè encara estan per sobre del 30%, però que es converteix en preocupant atès que coincideix també amb una baixada d’Unidas Podemos (UP). Per altra banda, els cantonalistes, com es deien a la Primera República, allà on ja estaven organitzats n’han tret un rèdit important i han confirmat la tendència que es va produir a la Comunitat de Madrid. Allí fou Más Madrid, i aquí tot un seguit de grups de caràcter provincial, tenint la màxima expressió en Soria ¡Ya!, que s’endú més del 40% dels suports de la província i la meitat dels de la capital. A més de Sòria, els provincialistes han tret representació a Lleó i Àvila.

Si analitzem sobre el territori on aquests partits locals tenen més èxit, veurem que és allí on històricament el PSOE era majoritari. Com podem llegir aquest traspàs? Els socialistes farem bé d’estudiar a fons els motius, jo em permeto de fer públic algunes possibilitats. Una part del vot populista de l’esquerra, al no tenir com a referent UP, s’agafa al cantonalisme amb el convenciment que defensarà millor els seus interessos i això té efectes multiplicadors. Hi ha algunes dades que ens permeten sustentar aquesta afirmació, ningú dubta que Más Madrid o Teruel Existe siguin progressistes. Amb Soria ¡Ya!, creiem el mateix, tot i que els seus moviments ho desmenteixen. Altres arguments podrien ser el de donar oportunitats a una esquerra nova o buscar un vot útil per impedir el poder de la dreta extrema.

El que sí que es confirma és allò que els treballs demoscòpics fa temps que van anunciant, Unidas Podemos s’haurà de reinventar si vol continuar sent part del govern. Amb Yolanda Díaz no en tenen prou, és condició necessària però no suficient, i el que és pitjor, si no es refan, ho tindrem més difícil per construir una majoria d’esquerres.