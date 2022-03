Fer paral·lelismes pot portar a dir tonteries, però si algú s’hi vol entretenir, aquí té un motiu d’inspiració. Imaginem que la Ucraïna soviètica, consagrada per la constitució de la URSS com un (teòric) estat sobirà (fins i tot tenia seient propi a l’ONU) hagués declarat la independència el 1988, abans de la caiguda del mur de Berlín, i no el 1991. Els soviètics hi haurien enviat els tancs com ara fan els russos i, si els ucraïnesos haguessin lluitat, hi hauria hagut morts com ara. La diferència és que, llavors, el món hauria considerat la guerra de la independència d’Ucraïna (que és el que hi ha ara) un afer intern. Per inèrcia política i per por a la URSS, la comunitat internacional s’hauria limitat a condemnar l’excés de brutalitat dient «va, no us passeu». No hi hauria hagut ni sancions ni res de res. Aquesta és la màgia d’esdevenir un estat. Tan aviat com tens una independència reconeguda i la teva selecció de futbol ha jugat un partit oficial televisat, és com si haguessis estat independent sempre, de forma natural i indiscutible. Moltes veus que ara fan costat apassionadament als ucraïnesos que defensen la seva independència denunciarien els perills del nacionalisme excloent i separatista si lluitessin no per conservar-la, sinó per aconseguir-la. Màgia, sí.