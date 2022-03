Tothom té les seves dèries i una de les meves està relacionada amb arreplegar llibres que parlin de llibreries, un gènere literari en ell mateix, ja sigui ficció ja sigui assaig, històries reals o històries inventades. Els darrers? Un regal, Libres y libreras. Mujeres del libro en Londres (El paseo editorial), un curiós assaig de Yolanda Morató i un caprici, El librero, el relat il·lustrat per Nordica de Roald Dahl. Una fal·lera que s’afegeix a una altra fixació: entrar a totes les llibreries de qualsevol ciutat que visiti. Són els santuaris (els meus) que, al costat dels cafès, fan pujar el meu termòmetre vital amb dosis ingents de serotonina. La darrera llibreria desconeguda va ser La Clandestina, a Cadis, que unia els dos vicis confessables, llibres i cafès. Un establiment petit, al carrer José del Toro, situat en una cantonada a tocar d’una acollidora placeta arbrada on a principis de desembre, després de fer una ullada a les boniques prestatgeries de La Clandestina, podies seure a mirar la vida. I resulta estrany parlar de vida i d’hormones de felicitat quan fa dues setmanes que la guerra del testosterònic Putin mata a 3.000 quilòmetres d’aquí i deshumanitza tot el que tingui a veure amb la civilització. Com els llibres i les llibreries. Però com diu Margaret Atwood, «si ens jutgessin pels nostres pensaments, ens penjarien a tots». No diré a qui penjaria.

Quan fa un mes el bagenc Gerard Muixí explicava a aquest diari que l’11 de març obriria una nova llibreria a Manresa, la guerra encara no havia començat. La covid, la batalla global dels darrers dos anys, encara es menjava les porcions més grans del pastís de males notícies de cada dia. Publicar que la ciutat tindria una nova llibreria, enmig del degoteig informatiu d’una pandèmia que anava de baixa, era una bona notícia. Sempre és una bona notícia que se n’obrin, de llibreries. Que algú vulgui posar-se darrere del taulell a receptar lletres, que algú decideixi que el seu negoci ha de ser vendre llibres –i esperar que els números quadrin perquè ningú no viu d’alimentar només l’esperit– és una bona notícia. I avui, a Manresa, a les 5 de la tarda, aixecarà la persiana aquesta nova llibreria: Poques Paraules, al número 35 del carrer Urgell, al barri vell de la ciutat, a quatre passes mal comptades de la llibreria feminista Ca la Figa, al carrer Sant Miquel, que va tancar fa uns mesos. Una mala notícia. Poques Paraules serà, avui, una nova llibreria desconeguda en una ciutat coneguda, a prop, també, com La Clandestina d’una placeta, la d’Anselm Clavé on, a mitjans de març, pots seure a mirar la vida. Encara que resulti estrany parlar de vida aquests dies.