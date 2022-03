S’ha celebrat el dia 8 de març, i per mi com si fos el 17 juliol del 2009. Altres no ho poden dir malauradament. Un divendres em van ingressar a la Vall d’Hebrón amb el diagnòstic d‘esclat ocular de l’ull esquerre a la Vall d’Hebrón. L’endemà, la notícia corria per Manresa. Aquest manifest voluntari que faig avui, és per a dir que hi ha homes molt bons també.

Després de ser agredida per la meva exparella en aquell moment, al carrer Joc de la Pilota de Manresa, va aparèixer davant meu i de l’agressor en Carles del bar Moe’s. Un molt bon home. Sense pensar-s’ho, en Carles em va dir aquestes paraules: necessites una ambulància? Duia l’ull sagnant i no hi veia. A conseqüència de l’agressió vaig perdre la visió per sempre. L’agressor en aquell moment va fugir. Tot això va ser notícia a Regió7,jo no ho he vist, però m’ho han explicat. Vull agrair obertament al Sr. Carles del Moe’s Bar, la bona disposició que va tenir enfront d’una situació de perill, i fer-li un reconeixement públic a Manresa. Jo estic bé, amb l’amor de la família es cura de mica en mica, encara que el mirall em diu la veritat. Finalitzo dient que pot ser un 8 de març o un 17 de juliol quan es rebel·li un home davant d’un home agressor.