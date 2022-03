El 2 de febrer ens deixava la nostra estimada mare, Maria Ramos Ruiz. Volia agrair de tot cor a tot el personal Pades de Sant Andreu Salut de Manresa la seva gran professionalitat i sobretot agrair amb la gran humanitat que van cuidar de la nostra mare.

Gràcies dra. Andrea Navarro i Chari Saborido, infermera, per cuidar-la i atendre-la amb tant d’amor i gràcies per vetllar també per nosaltres, les seves filles:M. Dolores, Elisabet i Lídia.

Gràcies a vosaltres, a la vostra gran professionalitat, humanitat i saber estar, la nostra mare ha tingut un traspàs digne i nosaltres, les seves filles, estar en tot moment al seu costat portant la situació amb la normal tristesa però amb molta pau, doncs en tot moment heu vetllat per ella i per nosaltres. Moltes, moltes gràcies!