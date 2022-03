Com és obvi, el mot carretera prové de quan pels camins de pols hi passaven carretes i tartanes. Fa temps són vies per a cotxes, però el significat s’ha mantingut en una d’aquelles picades d’ull etimològiques al passat. Els coetanis que haurem viscut amb un peu al segle XX i l’altre al XXI som testimonis de com algunes de les vies revirades, amb revolts peraltats al revés, s’han anat transformant en calçades rectilínies i poc sinuoses per moure’s ràpid.

Abans dels automòbils, l’endogàmia es tancava al poble. Quan els vehicles van estar a l’abast de les classes treballadores, les festes majors veïnes eren molt més interessants. Sense el túnel del Cadí no hi hauria cap de les parelles mixtes de les dues comarques que comparteixen connexió: el Berguedà i la Cerdanya.

La sempre recurrent excusa de manca de recursos públics pel bé comú fan conviure rutes modernes com la C-16 o l’eix Transversal amb les recargolades, mal asfaltades i perilloses. Fa temps que considero la seva intersecció al Bages nord el lloc on cal ubicar el quilòmetre zero de les comunicacions catalanes. Entre aquestes de primer nivell i les pròpies dels temps de la dictadura espanyola en tenim algunes que no són ni una cosa ni una altra. Hi ha millores remarcables, amb carrils dobles per sobrepassar els lents i els grans, vies d’acceleració i amplituds de calçada correctes. En conseqüència, han atret més trànsit rodat i han fet del remei un mal perquè es congestionen sovint. Un exemple és l’eix del Lluçanès entre Gironella i Vic. S’evita Prats i Olost però manté trams angostos com el de Sagàs. Fa unes setmanes, de forma imprevista, quasi d’amagatotis, el vice-president de la Generalitat va anunciar que al 2023 començaran les obres per valor de 8 milions d’euros. O sigui, d’aquí a menys de deu mesos. Sempre que el polític en qüestió faci el que s’ha compromès, una pràctica poc comuna en els de la seva classe.

Seguit a aquesta promoció, des del seu departament s’ha comunicat que les carreteres (encara) d’abans de Berga cap a Cardona o Solsona per Avià i Montmajor seran millorades. En diferents trams, es gastaran 35 milions per eliminar les desenes de corbes actuals. Són inversions que millorarien la connexió entre zones pròximes mancades de bones rutes vivint força d’esquena.

Però no m’ho crec. Són proclames llançades un dia qualsevol i sense assignació pressupostària. Si fos cert, aquesta cinquantena de milions haurien d’aparèixer als de l’any vinent. Tenint en compte les minses assignacions en el d’aquest, les propostes no quadren. Caldrà que el conseller Giró ho consigni, passar els estudis ambientals, confiar que no afectin algun niu de garses autòctones i sigui aprovat pels grups parlamentaris. A més d’esquivar les pegues que apareixen o creen ells mateixos. Compte que tot podria ser una mena d’escalfament abans de l’aposta seriosa: posar 600 milions a sobre la taula per allargar l’autovia de la (no) neu fins als peus del Cadí. No tindran calés per fer-ho.