Una setmana més el conflicte d’Ucraïna és l’eix de la informació. La situació militar sembla encallada i l’ocupació llampec del país que era l’objectiu de Vladímir Putin és ben clar que no s’ha produït. La resistència ucraïnesa ha estat més forta del que s’esperava, tot i que les destruccions que ha causat l’exèrcit rus són majúscules. I el patiment de la població civil segueix sent extraordinari, amb més de dos milions de refugiats que han hagut de deixar casa seva i escapar cap als països de l’entorn, per fugir de les bombes i de la devastació del país. No hi ha res que justifiqui una situació com aquesta, tot i que és ben cert que n’hi ha hagut moltes altres de semblants. I que, desgraciadament, la majoria han estat menys conegudes i han despertat menys solidaritat que en el cas d’Ucraïna. Uns suports que cal reforçar perquè les accions militars continuen i el nombre de desplaçats no para de créixer. En aquest sentit, des de les organitzacions que coordinen els ajuts –com és el cas dels Fons Català de Cooperació al Desenvolupament– es recomana de prioritzar la contribució econòmica perquè es pot transferir d’immediat als llocs on es necessita. I alhora promou l’economia local de les àrees que apleguen més refugiats, que són els indrets que carreguen amb el greu problema de proporcionar-los l’ajut urgent que necessiten. Cal, doncs, que la solidaritat continuï arribant de forma directa als que han hagut de fugir de casa per salvar la seva vida.

La invasió d’Ucraïna, a més, està comportant unes conseqüències econòmiques que tots els entesos consideren que seran molt destacades. Sobretot pel que fa a l’augment del cost de l’energia –electricitat, gas, combustibles de tot tipus, etc.– que justament és l’element bàsic de cara a la fabricació i el transport de qualsevol matèria. Les grans empreses energètiques, acostumades a obtenir enormes beneficis, no acceptaran fàcilment de rebaixar-los sinó que procuraran carregar tots els augments al consumidor final. Per tant, l’increment general de preus –allò que s’anomena l’IPC (l’índex de preus de consum)– està més que assegurat. Pagarem ara, i segurament molt car, el retard en el desplegament seriós i ampli de les energies renovables, obtingudes a prop de casa. La guerra d’Ucraïna, doncs, a més de ser inacceptable com totes les guerres, està posant en qüestió el model energètic basat exclusivament en els guanys milionaris de grans companyies. Ja seria hora, doncs, de canviar radicalment de plantejament. Mentrestant, en un altre àmbit, la justícia espanyola sempre ens recorda que no està disposada a afluixar gens amb l’independentisme català. I que no acabarà mai de portar a judici tots aquells que s’han significat en la defensa del país i del dret a l’autodeterminació. Tant és que es tracti de manifestants del 2019 a la Jonquera, com dels responsables de l’acció exterior de la Generalitat o de la mesa del Parlament de la legislatura anterior que va permetre que a la cambra catalana es parlés d’autodeterminació i es reprovés l’actuació de Felip VI. Ara, això sí, quan es tracta de les incorreccions del rei emèrit tot són excuses: que les seves hipotètiques accions il·legals eren de l’època en què gaudia d’immunitat total, que d’altres no s’han pogut demostrar, que per algunes ja va pagar a hisenda, etc. De fet, el resum final és evident: a l’Estat espanyol la justícia no és igual per a tothom.