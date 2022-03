Tinc una amiga que parlava amb el seu cotxe. Van ser companys inseparables de viatge durant anys i quan se’n va haver de despendre, després de quilòmetres i quilòmetres de vivències plegats, va ser un drama, amb funeral inclòs. És el que ens passa a Manresa amb el Nou Congost. Escenari de moments èpics i vivències que posen els pèls de punta quan els recordes. Però l’embragatge li comença a fallar, li grinyolen els frens i els seients són més durs que els d’un Renault Clio, un Fiat Tempra o un Opel Vectra, que el 1992 també lluïen com nous al pàrquing del recent inaugurat pavelló.

Hi ha dues opcions. Una és enderrocar-lo, amb una gran bola de ferro amb Marc Aloy, Carles Sixto i Chima Moneke asseguts a dalt i al ritme de Wrecking Ball, de Miley Cyrus. L’altra és l’ampliació i remodelació, la més viable i fàcil d’imaginar en temps de crisi, i encara més en una ciutat amb una classe política fan de l’amarrategui blues, que diria Andrés Montes. El 2022, l’aleshores secretari general de l’Esport i l’Activitat Física, va apuntar que aquesta ampliació del Nou Congost podria ser una realitat el 2023. Ràpidament, però, l’Ajuntament va córrer a refredar l’eufòria. De moment, el que hi ha sobre la taula és una partida de 360.000 euros per posar a concurs el projecte que ha de fer possible l’execució de les obres de remodelació. En resum, que va per llarg.

El Nou Congost és especial. Amb el públic a peu de pista, jugant un paper important a cada partit. Però els qui circulen per dins saben que en 30 anys poques coses s’hi han fet; unes costures que també es van poder veure al documental Jugando con el corazón: cables penjant pels passadissos, vestidors de segona categoria i infantils entrenant-se entre trofeus. Suma-li una sala de premsa amb problemes de so.

La remodelació hauria de resoldre tres qüestions. Una, el Nou Congost ha de reivindicar que és casa d’un campió de Lliga i de Copa i això vol dir fer gala del patrimoni. On són els títols i les fotos de Gervin i Creus? (I què hi fa la de Dominic Waters?). La segona és posar al dia l’experiència de l’usuari, tant dels espectadors com dels jugadors, amb instal·lacions mínimament decents. I la tercera, clau per al futur del bàsquet d’elit a la ciutat: cal dotar el pavelló de més capacitat per generar ingressos, amb més localitats, però també amb serveis que deixin més euros al compte d’explotació. La gasolina va cara, cert, però alerta que les suspensions són velles i aquest any, més que mai, a la grada s’hi salta.