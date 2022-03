Ferrocarrils de la Generalitat ja ha aclarit que l’estació del futur soterrament d e vies a Manresa se situarà a sota del Passeig a l’altura de la plaça d’Espanya, i en anunciar-ho hi ha afegit que té la voluntat expressa de prolongar la línia fins a l’Agulla amb dues estacions més. Fa uns mesos aquesta era una possibilitat en estudi; ara està encara en estudi, però ja és una voluntat declarada i amb la pretensió que es pugui executar al mateix temps que el soterrament de l’actual línia de Manresa Baixador. Si aquest soterrament obre un engrescador horitzó de millora urbanística a la superfície, la prolongació de la línia per una via ja existent obre un horitzó no menys important per a la comunicació en la perifèria de la ciutat, que guanyarà un petit metro. El poblat barri dels Dolors, amb el seu polígon, i el parc tecnològic, milloraran de forma rotunda la seva comunicació amb la resta de la ciutat, i l’Agulla passarà a ser molt més accessible, directament des del centre de Manresa. El paper de Ferrocarrils a la ciutat passarà de ser complementari a ser molt principal. Cal, només, que aquesta voluntat es concreti. Que no fos així seria una gran decepció.