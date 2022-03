Doncs jo ara tinc por i no sé com dir-ho ni a qui. Mentrestant ho trobo, faré llistes de les coses que ara mateix em fan por, a veure si amb les llistes, de tu a tu, em faig companyia. Ho escric per ordre dins del desordre perquè una por et porta a l’altra, i no necessàriament per aquest ordre. La por és desordre. Por de no poder sobreviure als preus. Que la benzina passi dels 2 euros. Mentre escric això, potser ja ha passat. Que la llum sigui estratosfèrica i ens haguem de pelar de fred per no pelar-nos de pobresa. Que no ens falti l’aigua. Mentre ens amoïnàvem per un munt de coses que venen al cas, resulta que mentrestant és tan fàcil que si no plou no tens aigua. I fa la tira que no plou. Que els prestatges del súper no es comencin a buidar i s’emplenin de psicosis. Tots a córrer. Ara mateix, por de no veure res que vagi a millor i en canvi tot tingui moltes probabilitats d’anar a pitjor. Tinc por dels Putins. Por de no haver après res. Tinc por de no refiar-me’n dels meus. Dels governants, vull dir. La gent sempre hi és. Por de no estar en bones mans. Por d’estar declaradament en males mans. Tinc por d’acostumar-me a això, a estar així. Por que ens facin combregar amb rodes de molí. Por de caure en el caos per no haver sabut fer la revolta. Por de perdre’m els millors anys de la meva vida. Els anys que tens són sempre els millors, els que vius. Por que els meus fills es perdin els millors anys de la seva vida. Por de no fer tard en un munt de coses que fa temps que diem que anem tard. Som especialistes en això. Por de no arribar enlloc. Por de no tenir por dels botons nuclears. Fa tant de temps que en parlen que l’únic que no hem vist, encara, és préme’ls. En mans de qui són? Un dia o altre ho faran. Por de ser només un espectador. Por de no saber ser els veritables protagonistes. Por d’assumir que la cultura no ho pot tot, i que potser, a l’hora de la veritat, no serveix de res. O de gran cosa. De què serveix la cultura? Tinc por de ser alarmista. Por de no ser-ho. Por de seguir fent vida normal com si res, com si cap cosa. Por dels refugiats. Por d’estar pendent només d’alguns refugiats que s’assemblen a mi, a nosaltres. Por de renunciar a coses que no volia renunciar. M’aturo i repasso la llista. Em fa por. A qui li puc compartir una llista de pors com aquesta? Por que tots tinguem la mateixa llista o que cadascú tingui llistes diferents. I pors diferents. I ara què? Quin és el primer antídot de la por? La companyia. I a partir d’aquí vèncer-les una per una. La darrera frase havia de ser la bona. Miro el meu entorn i estic en bona companyia. I tu, com vas de pors? Com vas de companyia?