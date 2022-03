Diu un paio amb veu i to de mascle alfa: «Comenceu a acumular aliments, perquè dilluns no circularà cap camió. Cap, fins que el Govern no faci abaixar el preu dels carburants». No s’identifica, no se sap qui li dicta l’amenaça, però el missatge circula lliure i a tot drap per la xarxa. Dijous al vespre hi ha moltes estanteries buides en establiments, supermercats, grans àrees comercials. Hi ha productes esgotats, diuen que per evitar acaparaments, però els preus de venda ja s’han apujat desvergonyidament.

Diu el mentider compulsiu amb altes responsabilitats i representacions a Europa: «Apagueu el gas de casa, com tanqueu l’aixeta d’aigua quan hi ha sequera, o us poseu la mascareta per protegir-vos del virus». Ens fa corresponsables en la solució d’un conflicte que ells no han sabut evitar, i argumenta que és per deixar de gastar gas que li hem de pagar al sàtrapa rus que bombardeja ciutats i hospitals maternoinfantils a Ucraïna.

Diu el ministre putinesc que és mentida que hagin bombardejat un hospital i que són els ucraïnesos els que s’han inventat un drama en què no s’han vist morts, ni metges amb bata blanca fugint amb nens als braços.

Diu que a Txernòbil hi pot haver un desastre nuclear perquè no hi ha subministrament elèctric per culpa de no acabem de saber exactament qui. I que les xifres de soldats russos morts són esfereïdores, com també ho són les de civils ucraïnesos. Les xifres fan una dansa macabra, a gust dels que informen.

Diu el ciutadà neguitejat pel desastre ucraïnès, ara que la covid sembla superada (ai, ai, ai...) i el procés liquidat: «Qui ens explica què passa realment? On són el nostre Manel Alías, el Caelles, la Cernades i els tècnics que els acompanyaven en la retransmissió en directe de la invasió?». Sospita que ara només assisteix a un relat dramatitzat, fregant l’espectacle, de l’èxode de refugiats en una Europa solidària, però poca cosa fiable més.

En la desinformació segur que hi tenen alguna cosa a veure les lleis fetes a mida per tancar a la presó els qui expliquin les veritats que Putin amaga, o els que utilitzin les expressions «guerra, invasió, atacs» per informar del que passa a Ucraïna.

Tanta malícia es devia inspirar en l’efectivitat de la prohibició espanyola d’utilitzar les expressions «presos polítics, president Puigdemont, o exili» en les informacions periodístiques dels períodes electorals a casa nostra. I si en dubten, que li ho demanin a Josep Borrell, que ara impulsa des de la seva poltrona europea la censura a «actors nocius que desinformin». Ell també deu tenir un màster en impunitat a retallar drets.