A la que ens graten una mica treu el cap l’inquisidor que portem a dins. A alguns no cal ni que els gratin, perquè militen al Sant Ofici a temps complet. Però la majoria, que es creu raonable i sensata, no està fora de perill: com Shylock, «sagnem quan ens punxen». I no cal que la punxada sigui gaire fonda per aconseguir onades de fonamentalisme.

En els temps de la inquisició calia llevar-se cada matí renovant les promeses del baptisme, aquelles del bateig d’El Padrí: «Creus en Déu i en la Santa Església Catòlica?». Sí, hi crec. «Renuncies a Satanàs?» Sí, hi renuncio. Avui ens llevem cada matí sota l’exigència d’anunciar uns equivalents laics: Creus en la Sagrada Constitució i renuncies a l’autodeterminació, o ets un terrorista? Creus en la unilateralitat o ets un mitjamerda autonomista? Creus en la bicicleta o ets un destructor del planeta? Creus en l’automòbil o ets un ximple colauista irresponsable? Creus en el feminisme de sempre o ets un còmplice de l’heteropartiacat? Creus en el feminisme transinclusiu o ets un còmplice de l’heteropatriarcat? Dius que tant te fa? Ets un equidistant, que és la pitjor cosa que es pot ser. «Perquè ets tebi, t’hauré de vomitar de la meva boca», va dir l’Esperit (Apocalipsi, 3:16). Ara els ha tocat als russos. Tothom diu que no estem en guerra contra ells, víctimes també de l’autòcrata que ha envaït Ucraïna, però als que habiten entre nosaltres els exigim proves inequívoques de la seva fe autèntica. Els diem: Renega de Putin i del seu règim, crida visques a Zelenski, decanta’t, mulla’t, o no cantaràs cap òpera, no dictaràs cap conferència, no exposaràs cap quadre, hauràs de tancar el restaurant, t’empastifaran de pintura l’aparador de la botiga. I si no pots defensar-te perquè ets mort, et fots, i que els teus ossos es regirin a la tomba: els immortals Dostoievski i Txaikovski poden ser «inapropiats» en el moment present. Un dia ho recordarem amb vergonya. O així ho espero.