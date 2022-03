Després d’adquirir xampú de cavall per aturar la caiguda del cabell (amb resultats prou constatables com saben els que em coneixen), molt paper de vàter a l’inici de la pandèmia (encara me’n queden alguns rotlles) i un fogonet de gas per l’amenaça d’una gran apagada elèctrica (que he substituït per una lot amb bateria elèctrica veient com s’està posant el tema del gas); ara em preparo per comprar pastilles de iode (iodur potàssic) amb la voluntat de prevenir els riscos associats a una potencial radiació provocada per una fuita nuclear en el marc de la guerra a Ucraïna. I que consti que també penso omplir el rebost amb moltes i moltes ampolles d’oli de gira-sol, llaunes i cigrons.

Crec que és important que si ens llancen una bomba atòmica estigui ben empastillat i veig venir que en el món postapocalíptic per l’hecatombe nuclear l’oli de gira-sol serà el nou patró or. Que quedi ben clara la fórmula: davant una situació de catàstrofe nuclear cal tenir pastilles de iode, oli de gira-sol, fogonet de gas o lot amb bateria elèctrica i, per a un altre tipus d’emergències, molt paper de vàter i xampú de cavall. Molt important! En cap cas ens ha de preocupar que dues de les tres superpotències mundials siguin, en realitat, règims dictatorials –i a la tercera fa poc temps governava ni més ni menys que Donald Trump!– o que els nostres governs no tinguin la mínima seriositat a l’hora de garantir un preu raonable per a l’energia que consumim en un món basat en el consum d’energia. Sobretot, informeu-vos per persones que no són periodistes, acudiu en massa com xais als supermercats, feu canviar el curs de la història amb tuits superenginyosos i dediqueu el temps a generar la beneiteria viral següent que faci bullir les xarxes! En definitiva, fem-nos riure els uns als altres no fos cas que se’ns acudeixi entomar temes bàsics i fonamentals del nostre benestar i el dels nostres fills i exigir als partits polítics que deixin de donar-se coces els uns als altres i comencin a solucionar els problemes que tenim. Sort que me’n puc anar a comprar pastilles de iode! Si no, no sé pas què faria, perquè amb aquesta actitud qualsevol guerra la tenim perduda d’entrada. Això sí, quan les xarxes bullin, aviseu-me que ho aprofitaré per fer-me un ou dur o passat per aigua ja que no me’l podré fregir i molt menys ferrar. Suposo que heu vist que aquest article està escrit irònicament, però, per si de cas, ho deixo escrit, que de malentesos ja en tenim de sobres!