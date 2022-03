Preocupats per la guerra a Ucraïna, la fiscalia aprofita el moment i arxiva totes les investigacions sobre el rei Joan Carles I. No ha pogut establir, diu, la vinculació entre els 64,8 milions que el rei d’Aràbia li va entregar a través d’una fundació a Suïssa amb l’adjudicació de l’AVE. L’ús de targetes opaques i el fons al paradís fiscal de Jersey segueixen la mateixa sort. I tot i que la fiscalia adverteix de la possible existència de delictes fiscals, doncs tampoc res, perquè s’haurien comès en l’època en què Joan Carles era rei i, per tant, ell mateix i els delictes comesos o ja han prescrit o resulten inviolables. A més, l’emèrit ja va regularitzar en dues ocasions els possibles deutes amb el fisc amb un total de més de cinc milions, que, tot i que són poc més que la xocolata del lloro, són efectistes.

Així doncs, Joan Carles pot sentir-se legitimat per tornar a Espanya sense cap compte legalment pendent. Només es tracta de trobar la millor fórmula i el moment adequat perquè els espanyolets digereixin que els reis a Espanya poden continuar robant impunement al segle XXI. Aquí hi ha els artefactes legals per escudar-los. El que no veig són manifestacions al carrer. ¿On són les pancartes amb «Joan Carles, queda’t a Abu Dhabi» o «Joan Carles, robador, ni tornada ni perdó?»

El Govern, a través de la seva portaveu Isabel Rodríguez, assegura que la tornada de Joan Carles I a Espanya és una qüestió privada, però que ha de donar explicacions. Vaja, un acudit. Com si es tractés d’un nen que ha trencat la guardiola per comprar-se cromos. ¿Un privat que s’expliqui, o un rei que força les seves prebendes per robar –suposadament– al seu poble i torna per seduir-lo? M’imagino les declaracions a TVE per fer front als seus escàndols amb un bastó d’avi sostenint-lo, lleugerament encorbat, ben vestit i afaitat, veu baixa i un somriure suau. Sentirem una versió actualitzada del «ho sento, no tornarà a passar», i li regalarem el botí. Si no reaccionem ara, ens mereixem reis que ens robin pels segles dels segles.