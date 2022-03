La Generalitat ha anunciat aquesta setmana una inversió d’1,7 milions d’euros al Museu del Ciment de Castellar de n’Hug provinents del fons Next Generation. Una intervenció que s’ha de materialitzar d’ara fins al 2024, i que a grans trets permetrà consolidar i obrir nous espais d’aquest monstre fabril, de manera que se’n preveu doblar el recorregut visitable actual. Asland és la primera fàbrica de ciment que es va construir a Catalunya i destaca per la seva arquitectura esglaonada que ajudava a beneficiar-se de la força de la gravetat en tot el procés productiu. La fàbrica, que va tancar el 1975, és un tresor de l’arquitectura industrial, tant per la seva fisonomia com per la seva història i l’entorn on s’ubica (donava feina a uns mil treballadors i va servir per fer arribar el ferrocarril a una part de la comarca que era eminentment rural). Forma part, a més, d’un paquet turístic que relliga els nuclis de la Pobla i de Castellar de n’Hug i els singulars Jardins Artigas a través de l’anomenat Tren del Ciment. Potenciar la recuperació d’un patrimoni d’aquesta envergadura només pot ser motiu de felicitació.