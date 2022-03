Les guerres i el petroli van sovint de la mà i aquesta guerra que ha començat no és una excepció. Com a mesura de sanció, s’ha proposat eliminar les compres de combustible fòssil a Rússia, que suposen un gran percentatge del consum europeu (40% en gas, 25% en petroli). Fins ara, les mesures han estat poc contundents i Europa encara paga més diners a Rússia en petroli que no envia en ajuda a Ucraïna. Rússia, així mateix, podria unilateralment tallar el subministrament com a estratègia de guerra. És, per tant, una necessitat moral i existencial que reduïm la dependència al combustible fòssil, que a més és la major causa del canvi climàtic.

En l’àmbit individual i el familiar, venen temps de molta austeritat. La guerra ha desenfrenat els preus de la gasolina, el gas natural i l’electricitat, dels aliments i d’altres matèries primeres. Energèticament, algunes accions que podem fer per reduir el nostre consum energètic són caminar o anar en bici, apujar la temperatura de la nevera i del congelador alguns graus i reduir l’ús de refrigerats, apagar la calefacció ara que s’acosta el bon temps, endollar els electrodomèstics i l’internet només quan el fem servir, desendollar el mòbil i apagar la tele, i llegir i jugar a cartes. Aquestes accions poden ser molt útils i no s’han de ridiculitzar en les circumstàncies extremes en què ens trobem.

Dit això, no es poden demanar esforços als consumidors sense tenir en compte els efectes desiguals a les llars. Per exemple, es poden enfocar les ajudes a primeres residències i prendre mesures addicionals per a les llars en risc d’exclusió. També es poden posar taxes extraordinàries per a grans consums residencials i per a vols privats a escala europea. En l’àmbit institucional, el govern hauria d’aturar tot el transport amb vehicle privat no essencial, que també seria rebut com un bon exemple. També hauria de desencallar el desplegament renovable i fer intervencions extremes de racionalització de consum als edificis, entre altres accions.

Finalment, cal una intervenció directa en el mercat elèctric, on el gas natural està marcant uns preus deu vegades més grans que normalment. De fet, aquesta intervenció ja s’havia intentat fa uns mesos via reial decret, però les empreses i la Unió Europea la van tombar diligentment. Les empreses elèctriques tradicionals, que tenen la hidràulica i la nuclear, estan fent uns beneficis sobrevinguts d’una dimensions exorbitants. Als preus actuals, aquests generadors s’estan «embutxacant» milers de milions indegudament tot i que els seus costos de capital ja han estat amortitzats i pagats pels consumidors des de fa més d’una dècada. Aquests beneficis no tenen, doncs, cap mena de justificació i posen en perill les famílies i moltes empreses. És essencial aturar aquest espoli.