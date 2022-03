Les crisis són sempre punts d’inflexió que posen en evidència les mancances i interdependències dels estats. La crisi del petroli del 1973 causada per la guerra del Yom Kippur va provocar un embargament de petroli de part de l’Organització de Països Àrabs Exportadors de Petroli i un augment de preus del 300%. A partir d’aquí tot el món occidental va posar en marxa ambiciosos programes d’energia nuclear així com els primers plans d’eficiència energètica.

Des d’aleshores s’han anat succeint tensions que ens han fet evident la dependència d’occident de països tercers, la majoria oligarquies o estats dictatorials, que amb les nostres polítiques energètiques financem des de fa dècades sense fer grans escarafalls. Un episodi més ha sigut l’escalada dels preus de l’energia d’aquests darrers mesos que han arribat a màxims històrics, principalment causada per la pujada del gas natural i de l’impost al CO2, així com la falta d’alternatives de producció.

Aquest problema s’ha tornat a fer palès aquests dies amb la invasió d’Ucraïna: si Europa depèn en gran mesura del gas rus, tenim les mans lligades per poder prendre qualsevol mesura coercitiva. L’única solució passa per l’autosuficiència energètica que en part ja és possible gràcies a una combinació de les diferents tecnologies renovables disponibles – termosolar, fotovoltaica, eòlica, hidràulica, biomassa i geotèrmia.

És dins d’aquest marc on s’incloïa una proposta pels Pressupostos participatius de Navàs «Vers l’autosuficiència energètica» que preveia l’estudi de viabilitat tècnica i econòmica per un aerogenerador municipal dins el terme. Propostes semblants, com «Viure de l’aire» a Pujalt, han sigut impulsades amb èxit darrerament i permetran subministrar energia verda i a preus raonables a unes 2.000 famílies de l’Anoia.

Per sorpresa, aquesta proposta va ser vetada per l’equip municipal de Navàs sense cap justificació i no es va presentar a votació popular. El mateix equip que porta anys parlant d’autosuficiència alimentària, quines propostes té doncs per arribar a l’autosuficiència energètica del municipi? Fomentem cultivar i consumir els enciams al mateix lloc, però l’electricitat no. La modificació a corre-cuita del POUM, aprovat definitivament al 2020, i la moratòria a projectes de renovables que ara tira endavant l’Ajuntament va en direcció totalment oposada. Això ens fa més dependents i fomenta la volatilitat de preus. Només amb una política de mirada llarga podrem acabar amb la nostra addicció als combustibles fòssils i parlar seriosament de sobirania i de futur.