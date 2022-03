Com més avança la guerra, més creix la sensació que el factor que decidirà com acaba tot és la psicologia de Putin. Però saber com és la seva ment d’autòcrata no resulta fàcil. Hi ajuda una mica el documental «Los testigos de Putin», visible a Filmin i a Prime. Mostra material rodat durant la seva primera campanya electoral, la que va afrontar havent substituït Ieltsin tres mesos abans. Cínicament, va decidir que no faria una campanya convencional; es va assegurar que l’hi fes la televisió pública presentant-lo nit i dia com a president. Vitaly Manski va ser contractat per rodar, com a complement, imatges seves en les bambolines de la feina. El metratge no es va fer servir i el seu autor va acabar exiliat. El documental, estrenat el 2018, el mostra per primera vegada. Putin s’hi veu prim i jove però cansat; taciturn, fred, sense cap habilitat social i amb una fluïdesa verbal limitadíssima; distant fins i tot amb els més propers; un tímid massa segur d’ell mateix; un egòlatra convençut que té tota la raó i sorprès que no ho vegi tothom. No sembla gaire intel·ligent ni gens culte, sinó un tipus astut doctorat en la universitat dels cunyats. Un homenet de gel delerós de ser afalagat. Un policia, un espia; un culturista fent musculació amb armes nuclears. Només debutava i ja feia por.