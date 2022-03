Coco Chanel, Frida Kahlo, Audrey Hepburn, Amelia Earhart, Agatha Christie, Marie Curie, Ella Fitzgerald, Dian Fossey, Gloria Fuertes, Ada Lovelace, Jane Austen, Georgia O’Keeffe, Anne Frank, Harriet Tubman, Teresa de Calcuta, Simone de Beauvoir, Carmen Amaya, Jane Goodall, Josephine Baker, Lucy Maud Montgomery, Maria Montessori, Rosa Parks, Vivienne Westwood, Mary Shelley, Astrid Lindgren, Greta Thunberg, Zaha Hadid, Hannah Arendt, Louise Bourgeois, Pina Baush, Rosalind Franklin.

Aquestes dones formen part de la col·lecció Petita& Gran d’Alba Editorial, que adreça al públic infantil biografies il·lustrades de grans figures de la història. Són persones extraordinàries del món de la ciència, l’art, la música, la literatura, l’activisme... Quantes d’aquestes 31 coneixeu? o us sonen? o sabríeu relacionar amb la seva professió? o dir alguna cosa de la seva biografia? He fet una prova poc científica amb un home amb un nivell cultural en la mitjania i només n’ha reconegut una tercera part.

Muhammad Ali, Stephen Hawking, David Bowie, Mahatma Gandhi, Federico García Lorca, Rudolf Nuréiev, Bruce Lee, Martin Luther King, Bob Dylan, David Attenborough, Jean-Michel Basquiat, Alan Turing, Steve Jobs, Pablo Picasso. Aquests homes formen part de la mateixa col·lecció literària. I he fet la mateixa prova. D’aquesta llista de 14, només no li diuen res quatre noms. Com pot ser que, comparativament, identifiqui més homes que no pas dones? No cal esgarrifar-se, perquè si em faig la prova a mi mateixa els resultats són similars.

Per tant, tots plegats (homes, dones i no binaris), tenim un problema: ens han transmès una història que només ha escrit el 50 per cent de la població. S’entreveu un bri de canvi, però cal fer una empenta poderosa per avançar decididament en l’equilibri de la balança. Ara bé, aposto perquè la història que a partir d’ara escrivim plegats tingui en compte també les pageses, els botiguers, les camioneres, els matricers... En definitiva, els que també fan avançar la història i que fins ara no han aparegut als llibres.

Per això és important que la Generalitat commemori els 150 anys del naixement de Nativitat Yarza Planas, mestra republicana que el 14 de gener del 1934 va ser escollida democràticament alcaldessa de Bellprat. La primera de Catalunya. I també que el 2022 la manresana Mercè Rosich hagi estat la primera dona escollida presidenta de la Federació Catalana d’Atletisme, una entitat amb més de cent anys d’història.