La covid ens ha mostrat que qualsevol desgràcia és possible també en aquesta societat suposadament segura. Ens ha mostrat la nostra fragilitat i ens ha fragilitzat tant emocionalment com econòmicament. I tot seguit, quan ens començàvem a recuperar d’una pandèmia que ha deixat molta pobresa, ha arribat l’escalada de preus i, gairebé sense pausa, una guerra que ha disparat encara més l’escalada de preus. La guerra ens espanta, ens desestabilitza i posa ombres a l’horitzó del futur, que ja estava prou boirós. En aquestes condicions, el cos social està especialment sensible i tendeix a reaccionar de forma exagerada. És inevitable. És un moment en què tots els responsables polítics, econòmics, sindicals i socials han d’extremar la responsabilitat. En la societat dels missatges virals i la informació barrejada amb la desinformació a les xarxes, un avís desafortunat pot generar una reacció desmesurada. S’ha vist amb la convocatòria d’una vaga de transport que ha tingut ben poc seguiment: l’alarmisme dels convocants ha buidat prestatges dels supermercats. No necessitem més angoixa de la que ja portem al damunt. Responsables, responsabilitat.