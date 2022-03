Tota guerra és un acte de barbàrie. En el sentit més propi del mot: manifestació d’una decisió política de naturalesa no civilitzada. I un retrocés en el progrés moral de la humanitat. Entenem per civilització l’estat d’una cultura o país que, en els plans fonamentals de la vida humana, ha assolit un nivell compatible amb els drets humans. La civilització ja no es defineix de manera cultural o etnocèntrica.

La Declaració Universal dels Drets Humans estableix que el respecte a la condició humana constitueix el fonament de la llibertat, de la justícia i de la pau en el món. Per aquestes raons la Junta de Càritas Arxiprestal Anoia-Segarra, en sessió 1/3/22, decideix comunicar que la invasió militar d’Ucraïna per decisió del Sr. Putin ens mereix les següents reflexions:

1) La sobirania i autonomia polítiques d’un país o nació no justifiquen cap atac ni invasió militars. La resolució pacífica dels conflictes entre Estats o nacions descansa en un deure moral inexcusable i ha de dur-se a terme en el si d’institucions internacionals de conciliació com l’ONU, on, però el respecte als drets humans fonamentals no pogués ser objecte de cap veto.

2) Les dictadures, siguin militars, presidencialistes, ideològiques o religioses, no haurien d’existir ja en el nostre planeta. La seva pervivència indica un grau d’incivilització que ens avergonyeix com a humanitat. Treballar per la seva superació també és treballar per la supressió de la guerra.

3) Per progressar en una cultura global de la pau, els Estats haurien de prendre la decisió valenta de renunciar a la fabricació i al comerç d’armes. El caràcter global d’aquesta utopia no la fa menys necessària. Les noves generacions tenen dret a no haver de recórrer a les armes.

4) Cal definir el concepte de pau de manera positiva i no merament com a absència de guerra. Considerem que la pau és l’estat ideal d’un país o nació en què l’observança dels drets humans i un nivell de benestar digne per a tothom fan agradable la convivència i faciliten la col·laboració de tothom en dimensions centrals de l’existència.

5) La solidaritat internacional envers el poble ucraïnès i envers tots els pobles de la Terra en situació de conflicte bèl·lic (Iemen, Síria, Afganistan, Iran, Palestina, Etiòpia, Mianmar...) ens recorda que tots formem part d’una única família humana. Per això Càritas invita a la generositat en ajuda econòmica i en el suport psicològic i moral a les persones que pateixen els estralls de les guerres.

6) Càritas Arxiprestal Anoia-Segarra posa a disposició de la ciutadania el seu equip tècnic i voluntaris per atendre persones en situacions de necessitat, i per avançar en la construcció d’un món de pau, justícia i benestar per a tothom.

En la campanya a favor del poble ucraïnès, demanem només col·laboració econòmica, ja que és la més segura en aquests moments per ajudar amb eficàcia. Per fer una aportació dinerària consulteu el web campanyes.caritas.barcelona.