Primera jornada de la vaga de mestres. Guerra de xifres, manifestació, divisió d’opinions, i una certesa: si la missió dels polítics és solucionar problemes en lloc de crear-los, el conseller d’Educació ha aconseguit el contrari, i això el converteix en un governant que «necessita millorar» –o, amb la nova nomenclatura, es troba «en procés d’assoliment», i en la més antiga, mereix un «insuficient», una de les etiquetes en què es va desdoblar l’entranyable «suspens». L’anunci de la vaga no va ser ben rebut per l’opinió pública, que la va associar al nou calendari d’inici del curs, ben rebut per les famílies, però els mestres diuen que això només ha estat la cirereta, el detonant del malestar per un munt de greuges acumulats. La deducció és fàcil: sense el detonant no s’hauria produït l’explosió. Però no només es va avançar una setmana l’arrencada de les classes sinó que el Govern ho va anunciar sense negociació prèvia, menystenint els sindicats i fins i tot insinuant que són una mena de nosa estructural que impedeix el bon funcionament del sistema educatiu. Un conseller pot pensar aquestes coses però mai de la vida no les pot dir; no pas a Catalunya, on el sindicalisme dels ensenyants és fort i li agrada demostrar-ho. Del polític prudent se n’espera que posi en marxa les reformes necessàries amb el màxim consens i el mínim dolor possibles, i això exigeix proposar-les educadament amb molta antelació, negociar-les sense fatiga, guanyar-se l’opinió pública abans de l’esclat de les hostilitats, oferir contrapartides llamineres i facilitar a la part afectada la manera d’aparèixer com a guanyadora. Venen temps difícils, perquè la guerra ens fa i ens farà més pobres, i el Govern no podrà atendre moltes de les exigències que formulen els mestres; per tant, allò que està a les seves mans, com ara les bones maneres, el conseller ho hauria de gestionar amb una cura extrema. Insuficient? Molt deficient, honorable senyor. Carbasses.