Els adjectius per qualificar la salvatge invasió de Rússia a Ucraïna són inacabables. La brutalitat dels conflictes bèl·lics només causen patiment, destrucció, morts... Fa 20 dies del cruel atac rus i les dades de l’ONU són esfereïdores. El nombre de persones que han sortit d’Ucraïna ja supera els 2,5 milions, més 2 milions de desplaçats interns. Els combats han provocat la mort (fins avui) de 549 civils entre els quals 41 nens i més de 957 ferits , si bé s’estima que les xifres reals són superiors.

A través dels mitjans de comunicació es pot veure l’aniquilació de pobles i ciutats, la destrucció de hospitals i col·legis, persones malvivint en refugis subterranis i en estacions de metro, cadàvers escampats pel carrer... un panorama colpidor. I els analistes pronostiquen que els propers dies la situació empitjorarà. Tal com va dir l’enyorat Julio Anguita: «Maleïdes siguin les guerres i els canalles que les fan».

Cada vegada que s’inicia un nou conflicte és notícia durant cert temps però malauradament acaba en el sac de l’oblit malgrat que el sofriment persisteix. Actualment hi ha 10 guerres –almenys– algunes d’elles des de fa uns quants anys. Guerres virulentes i conflictes interns endèmics com l’israelià-palestí. Setanta quatre anys de conflicte armat permanent. Milers de persones han nascut i han mort sense haver conegut mai la pau. Durant aquests anys hi ha hagut alguna efímera treva i algun tractat de pau signat però mai respectat.

Uns quilòmetres més amunt s’hi troba Síria amb una guerra civil iniciada l’any 2011. Després d’11 anys l’enfrontament armat continua. La devastació i el vessament de sang no tenen aturador. Uns maten i destrueixen, i uns altres s’enriqueixen amb el negoci armamentístic. El tirà Baixar al Assad, que compta amb el suport militar de Rússia i l’Iran, continua matant amb total impunitat. El darrer informe de les Nacions Unides difós l’any passat denunciava la mort de més de 350.000 persones entre les quals 26.727 dones i 27.126 nens. Més de la meitat dels habitants de Síria han tingut d’abandonar la seva llar: 5,6 milions refugiats a l’estranger i 6,7 milions desplaçats interns.

I uns quilometres més avall s’hi troba el Iemen, un dels països més pobres del món i que porta 7 anys de conflicte bèl·lic. Més morts, més ferits, més desplaçats, més destrucció... Segons l’organització humanitària «Save the Children» 85.000 nens menors de 5 anys han mort per malnutrició aguda. L’any passat un informe de l’UNICEF denunciava que 10.000 nens han estat assassinats o mutilats des de l’inici dels combats. L’any 2018 un autobús escolar que tornava d’una excursió va ser víctima de l’atac aeri d’Aràbia Saudí provocant la mort de 29 nens i 30 ferits.

Al catàleg dels conflictes oblidats però encara actius cal afegir-hi, Etiopía, Camerun...Altres conflictes d’ahir continuen avui amb sagnants ferides sense cicatritzar com són l’Iraq, Afganistan...

I l’ONU ? Doncs, «nar-hi nant». Un Consell de Seguretat amb moltes reunions, moltes declaracions, molts tractats de pau, molts interessos inconfessables, i tot segueix igual.