La Generalitat i els sindicats van donar ahir les habituals xifres discrepants però, pel que va poder comprovar aquest diari, el seguiment de la vaga a les escoles ha estat molt considerable. A Manresa, entorn de la meitat del professorat la va seguir i l’activitat escolar no va ser normal. Els sindicats convocants no han aconseguit aplegar tot el sector al seu costat, però sí que l’han sacsejat i han deixat clar, una vegada més, que hi ha molt malestar entre els docents. L’avançament del curs hauria estat, pel que es pot veure, la gota que va fer vessar un got ja molt ple per la massificació, l’esforç realitzat durant la covid i, en general, les dures condicions de treball que creen unes aules amb alumnats cada cop més diversos i més difícils de gestionar. El conseller Gonzàlez-Cambray va errar greument en ignorar que, en aquest context i amb aquest estat d’ànim, imposar un canvi de calendari i presumir d’haver-ho fet per decret, esdevindria un casus belli. Catalunya ni tan sols no gasta en ensenyament el percentatge del seu PIB que hi dediquen la majoria de comunitats autònomes. Amb aquest punt de partida, cal molta més destresa política i molta humilitat.